På isen med en af Volvos hurtigste

Op til fire gange strammer selen mere og mere til, og efterhånden skal man kæmpe for at trække vejret, og har du som en ældre herre læsebriller i inderlommen af jakken, er de for længst knækket.

Ved nogenlunde kontrollerede udskridninger med bagenden strammer systemet let op, så du mærker selen mod brystet, men hvis du bliver ved med at ændre retning med fuldt styreudslag og skiftevis peger forenden mod venstre og højre, så tror bilen, at det er lige før, du bliver impliceret i en alvorlig ulykke, og strammer mere og mere op.

Nu tænker de fleste nok, at det handler om bilens elektroniske stabilitetscontrol (ESC), og det gør det naturligvis også, men det mest fysiske ved at kyle den nye Volvo V60 Cross Country rundt på en isbane er det system, der strammer selen helt op for at forberede bilen på en ulykke.

Vi har prøvet det mange gange før, men det er altid en oplevelse at prøve en ny bil på en frossen sø. Det giver alle muligheder for at mærke bilens balance og i moderne tider også bilernes avancerede sikkerhedssystemer.

Volvo V60 Cross Country har ganske let ved at forcere sneen, takket være 4x4 og øget frihøjde. Foto: Jens Høy

Masser af power

Efter at have prøvet funktionen et par gange slapper man af bag rattet og kan i stedet nyde lidt vintersol og den underlige fornemmelse, det er at køre på havisen uden for Luleå. Vi kører simpelthen efter de bøjer, som man i sommerhalvåret sejler efter, men som også bruges, når man navigerer på havisen.

Andre steder er der ligefrem opsat vinterskilte, så bilisterne ved, hvilken vej de skal vælge for at komme nemt og hurtigt til en del af de mange øer, der kun kan nås med bil om vinteren.

Om sommeren kommer beboerne frem og tilbage med båd, og det går meget hurtigere end at køre på havisen. Her er der nemlig overvejende 30 kilometer i timen-fartbegrænsning, selv om der stort set ingen trafik er. Den skrappe fartbegrænsning skyldes naturligvis, at isen er meget glat, men også at høj fart risikerer at sætte isen i svingning med risiko for farlige revner, selv om isen er mellem 80 og 90 centimeter tyk.

På et tidspunkt er der såkaldt fika på isen, og her skal bilerne parkeres med mindst fem meters afstand for ikke at belaste isen unødigt.