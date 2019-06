Opel klar med ny høj plug-in hybrid

Glidende kørsel

Grandland X Hybrid 4 kan fås med mulighed for to typer indbyggede ladere, som er på henholdsvis 3,3 kW eller 6,6 kW. Med den største kan batteriet lades op på 50 minutter. Ifølge undersøgelser, som Opel henviser til, kører 80 pct. af tyske bilister under 50 km til hverdag. Det betyder, at mange vil kunne køre til og fra jobbet udelukkende på strøm.

Grandland X Hybrid 4 byder også på mulighed for "One Pedal Driving", som vi også ser i flere elbiler. Det betyder, at du kan motorbremse og dermed regenerere på batteriet trinløst og på den måde glide mere gelinde gennem byens trafik. Det giver flere muligheder frem for at have tre-fire gear til regenerering.