Modellen leveres som udgangspunkt altid med syv sæder, men den kan bestilles i en ny konfiguration med to enkelte bagsæder, som giver mere komfort til passagerne agterude. De kan blandt andet få adgang til to individuelle storskærme på 12,3 tommer, som er koblet op på den forreste styreskærm, og som kan suppleres med yderligere en syv tommer central styreskæm.

Den nye Mercedes GLS, som er tredje generation, er vokset på alle leder, så den nu måler over 5,2 meter i længden og omkring to meter i bredden. Det er med andre ord en dagligstue på hjul.

New York er det helt rigtige sted at lancere en ny, høj og stor topmodel. Så det har Mercedes gjort.

Masser af sikkerhedsudstyr

Bagagerummet kan klare op til 2400 liter med sæderne lagt ned - Mercedes har ikke oplyst tallet med bagerste sæderække oppe - og adgangen kan gøres lettere ved at lade luftaffjedringen sænke bagenden en smule, når der skal pikpak om bord.

Infotainmentsystemet omfatter også nyeste generation af Mercedes' talestyrede MBUX-system, som her kan huske ejerens vaner. Så hvis vedkommende plejer at ringe et bestemt nummer på et bestemt tidspunkt af dagen, kan det poppe op på skærmen som et forslag. Som noget nyt er kø-assistenten, som kan gøre bilen delvist selvkørende, koblet op på "livetraffic", så bilen tager højde for kø, før man når til denne.

GLS har naturligvis den avancerede affjedring, vi kender fra S-klassen, hvor et kamera aflæser kommende vejbump og indstiller affjedringen efter dem. Det spiller sammen med et nyt system kaldet E-Active Body Control til luftaffjedringen, hvor affjedringskraften kan fintunes ned til hvert hjul for at sikre den mest behagelige fremfærd. Det hele styres af et 48-volts system.