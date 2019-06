Ny BMW er ren sport i undervognen

BMW's 3-serie er komplet fornyet. Vi tester den med sportsundervogn og smiler på plan asfalt. Til daglig brug er bilen dog for stiv, og et nyt digitalt interiør er ikke helt så vellykket, som vi havde håbet.

Forventningerne til ugens testbil er skruet godt op, og jeg bliver ikke skuffet over den blå 330i M Sport, der holder klar og nypudset. Designet af 3-serien lader ikke den forrige model i stikken, og trods det, at alt er nyt, er ingen i tvivl om, at dette er BMW's klassiske sedan: bilen, der har begejstret millioner af kunder. Afhængig af, hvilken 3-serie der er tale om, så har syvende generation smidt op til 55 kg af vægten, og i det indre har BMW vinket farvel til analoge instrumenter direkte foran chaufføren, og bilens centrale skærm er blevet meget smukt integreret med instrumentpanelet. Direkte foran chaufføren er der sket en mindre revolution, idet de notorisk klassiske BMW-viserinstrumenter er digitaliseret med noget, der ligner hjælp fra Toyotas afdeling for forvirrende grafik. Modsat de fleste konkurrenter tilbyder BMW ikke mulighed for at ændre på den digitale visning direkte på rattet, og grundlæggende skal du ind i en menu på bilens midterskærm for at ændre layoutet. Som udgangspunkt ændres visningen dog, det øjeblik du skifter mellem de tre køreprogrammer, Normal, Eco Pro og Sport. Efter en uge med det digitale BMW-interiør bliver jeg aldrig vild med læsbarheden i visningerne og vil derfor tilråde potentielle ejere at tilkøbe head up display. Det er virkelig godt, stort og så skarpt, at man næsten ikke tror det selv i skarpt dagslys. Desværre skal der lægges næsten 20.000 kr. for displayet. Inde i bilen er der blevet lidt bedre plads, så fire voksne sidder faktisk overraskende godt. Til efteråret kommer der en lidt mere praktisk Touring-model.

BMW 330I SEDAN MODEL M SPORT 5 STJERNERPris: 561.615 kr.Testbil inklusive udstyr: 741.242 kr.



Beskatningsmæssig værdi fra: 474.999 kr.



Motor: 2,0 benzin med turbo



Forbrug: 14,2 km/l



CO2 per km: 160 g



Hk: 258/5.000 o/min.



Nm: 400/1.550 o/min.



Topfart: 250 km/t.



0-100 km/t.: 5,8 sek.



Anhængervægt m/bremse: 1.600 kg

Testbilen er med 2,0 benzinmotor og 258 hk, der er en hurtig og forholdsvis økonomisk motor. Foto: Jens Høy

Fantastisk på vejen Jeg tester BMW 330i Sedan model M Sport, der koster fra 561.615 kr. uden ekstraudstyr og en beskatningsmæssig værdi på 474.999 kr. Bilen har M Sport-pakke, og det betyder bl.a. 10 mm lavere sportsundervogn, ændret software i gearkassen og flotte blå bremsekalibre, og bilen kører med en lethed, der er næsten naturstridig. Merprisen er dog hele 75.000 kr. Som chauffør skal du ikke gennem nogen som helst tilvænning, før du er fortrolig med bilens opførsel. Den er så meget i balance og indgyder oceaner af tillid, så fint er undervognen afstemt, og resultatet er en lethed i måden, bilen skifter retning på. Det er, som om styretøjet har læst dine tanker, og det øjeblik du bare tænker på at dreje lidt, ja, så gør BMW'en det i samme brøkdel af et sekund. Tillidsfuld er et ord, jeg tænker mange gange under testkørslen. Nu ville det jo være skønt, hvis også den sportslige undervogn gav lidt mere komfort, for til brug på hullet asfalt er bilens opsætning med 19'' 255-bredde og 35 profiler bag og 225/ 40 foran simpelthen for anstrengende i det daglige. Alle ujævnheder mærkes op gennem undervognen, og specielt skarpe kanter slår voldsomt igennem. Det er en høj pris at betale for en dynamik, som de fleste sjældent bruger hver eneste dag. Prøv den med normal undervogn, inden du sætter autografen på kontrakten.

Interiøret er blevet fuldt digitalt. Desværre er instrumenteringen rodet, og BMW jagter lidt for meget flotte effekter frem for klar kommunikation. Foto: Jens Høy

Assistenter, der virker Med den nye 3-serie rykker de avancerede systemer for alvor ind i den bedst sælgende BMW. Bilen følger den forankørende uden behov for striber, og har du valgt navigation, så sætter bilen også farten ned ved sving og kører blidt og roligt gennem rundkørsler. Når der en gang imellem er udsigt til, at du selv skal korrigere eller styre en smule, ja, så gøres du venligt opmærksom på det med et lille bip. På motorvej er der med BMW's nyeste system heller ingen grund til, at du holder krampagtigt fast om rattet, når bilen selv styrer. Hold blot normalt i rattet, og BMW'en opfatter, at du holder i rattet. I mange andre systemer bliver du efter eksempelvis 20 sekunder bedt om at holde i rattet, fordi systemet ikke kan registrere, at du rent faktisk holder i rattet. Systemet beder dig derfor med diverse røde lamper og hyletoner om at styre selv, uagtet at det gør du faktisk. Med 258 hk og et lynhurtigt gearskift er motoren veloplagt og med en sprød tone, når bilen sættes i sport, men er du mere til afslappet kørsel, så fungerer bilen også fint, for gearkassen tilpasser sig fint efter det valgte program. Helt så lækker i lyden er en moderne BMW 330i dog ikke i forhold til de gode, gamle dage, hvor biler i denne klasse havde seks cylindre.

Hvis du vil, så aflæser bilen selv vejskiltene og sætter hastigheden derefter. Går du ind i en menu, kan du vælge, at bilen kører eksempelvis 4 km/t. hurtigere, end skiltet foreskriver. Foto: Jens Høy

Konklusion Den nye BMW 3-serie er den kompakte firmaklasses måske mest velkørende bil, man skal dog overveje, om man vil have sportsundervognen, der følger med i M-pakken, for den gør affjedringen meget hård.