Nu kan du køre Ferrari helt lydløst

Masser af motorbrøl. Det har altid været noget, som er tæt forbundet med Ferrari. Det gælder ikke nødvendigvis længere. Det italienske fuldblodsmærke hopper nu også med på bølgen af opladningshybrider, hvor en benzin- og elmotor spiller sammen, og hvor batteriet kan lades op i en stikkontakt, en wallboks eller offentlig ladestander.

Det sker med den nye futuristiske Ferrari SF 90 Stradale. Her fungerer en 4,0 liters V8-motor på 780 hk med et moment på 800 Nm sammen med en elmotor på 220 hk, hvilket giver en samlet systemydelse på hele 1.000 hk. Her giver det elektriske kraftværk, som er placeret over forhjulene, og på den måde giver centermotor-bilen firehjulstræk, et ordentligt ekstra spark til den i forvejen potente benzinmotor.

Det er en motor, Ferrari selv skriver, er den kraftigste V8'er i mærkets historie. Det betyder, at det strømlinede røde lyn klarer 0-100 km/t. på 2,5 sek. og 0-200 km/t på 6,5 sek. Topfarten er heftige 340 km/t.