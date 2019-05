Ifølge udenlandsk motorpresse er der i første omgang også kun lagt op til, at Venue skal sælges på andre markeder end det europæiske. Men størrelsen lægger op til, at det ville kunne ske med tiden.

Undervognen er mere simpel end i Kona, hvilket betyder, at man kun kan få forhjulstræk her mod mulighed for firehjulstræk i Kona.

Modellen har hele pakken af sikkerhedsudstyr og infotainment, der omfatter nødbremse, blindvinkelassistent, vejbane-assistent, advarsel for krydsende trafik ved bagning og skærm på otte tommer. Mens der er masser af muligheder for personificering af trim og farver.

Mange muligheder

Det er dog usædvanligt at lancere en så lille model på et marked som det amerikanske, hvor biler i denne størrelse nærmest betragtes som legetøjsbiler. Det har dog vist sig, at der her er et potentiale.

Fiat-Chrysler har således fundet en niche for Fiat 500, mens Kia har gjort Soul til en populær bil blandt collegestuderende, ligesom Toyota i sin tid gjorde det med det nu lukkede Scion-mærke, hvor nogle af modellerne fortsætter som Toyotaer.

Venue lanceres på det amerikanske marked med en 1,6-liters benzinmotor på 120 hk samt CVT-automatgear. Men den kan også udstyres med koncernens 1,0-liters turbo benzinmotor, hvilket vil passe godt til Europa. Den høje minibil skal produceres på fabrikker i indiske Chennai og sydkoreanske Ulsan.