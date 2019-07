Mere rækkevidde til verdens mest solgte elbil

Asfalten er lun, og vejen bugter sig i snævre sving med Oslo-fjorden på højre side. De fleste steder er der skrappe hastighedsbegrænsninger, men nu og da er der en skarp kurve med god oversigt.

Jeg træder speederen helt i bund, og det inderste forhjul spinder igennem på knastør asfalt ledsaget af Hollywood-sound fra dækkene.

Det er lige i dette sekund, at jeg når at tænke, hvem der har brug for 214 hk i en Nissan Leaf. Spørgsmålet er aktuelt, fordi Nissan nu sender en kraftigere model på gaden. Den har et 62 kWh batteri og hele 214 hk til fordeling mellem de to forhjul.

Den normale Leaf har et mindre batteri på 40 kWh og 147 hk, hvilket er rigeligt til en acceleration på omkring 7,9 sek. til 100 km/t.

Den nye med 214 hk skal blot bruge 7,3 sek., men har så en højere topfart på 157 km/t. mod den lilles 144 km/t.