Mellemstor Land Rover rykker op ad premium-stigen

Den faceliftede Land Rover Discovery Sport kan kendes på en ny lyssignatur. Det er dog under hjelmen og inden døre, at de største ændringer er sket. Foto: Land Rover

Land Rover Discovery Sport får facelift, der omfatter betjening på touchskærme og mulighed for virtuel gennemsigtig kølerhjelm, mens den også kommer som plug-in hybrid.

Overliggeren løftes gevaldigt, når Land Rover Discovery Sport lander herhjemme i en faceliftet version efter sommerferien. Modellen, som blev søsat i 2014, får nemlig langt mere end den klassiske makeover, som her omfatter en ny kølergrill og nydesignede full LED-lygter for og bag. Inden døre byder kabinen nu på Touch Pro infotainment-systemet, der også kendes fra Range Rover Evoque, og som betyder, at det meste af betjeningen klares på tablet-lignende skærme. Her er der også adgang til Apple Carplay, trådløs opladning og 4G hotspot. Premium-fornemmelsen får også her et løft med bedre materialer og nye sæder. Som noget nyt kan Discovery Sport fås med "Clear Sight Ground View", der også findes på Evoque, og hvor kameraer under bilen giver fornemmelse af at køre med en gennemsigtig kølerhjelm. Systemet betyder, at føreren får et 180 graders udsyn til hele området. Det giver bedre overblik i terrænet, men også ved snævre parkeringsmanøvrer i byen.

Foto: Nick Dimbleby Den mellemstore Land Rover-model kommer også som plug-in hybrid. Det sker senere på året. Foto: Land Rover

Mange assistent-systemer På terrænfronten er det avancerede "Terrain Response 2" nu standard på alle de modeller, som har automatgear og firehjulstræk. Systemet, der spiller sammen med automatgearkassen, kan mere end at give føreren mulighed for at sætte bilen op til indstillinger som "Komfort, Sne, Græs-grus-sne samt Mudder & hjulspor". Det moment, som leveres, bliver nu i langt højere grad tilpasset terrænet på bilen, der kan klare stigninger på op til 45 grader. Discovery Sport må have 2500 kg på krogen, og den er blevet forbedret med "Advance Tow Assist", der kan tilkøbes. Det er et semi-autonomt system, som betyder, at føreren kan koncentrere sig om at styre påhænget, mens bilen guider sig selv.

Kabinen har fået et løft. Det meste af betjeningen sker nu på storskærme, ligesom det er tilfældet i den nye Range Rover Evoque. Foto: Land Rover

Plug-in hybrid i år Motorprogrammet strækker sig over et udvalg på tre benzinmotor og fire dieselmotorer, som alle er firecylindrede, og alle nu kommer som milde hybrider med 48 volts systemer. Her kan vælges varianter med for- eller firehjulstræk og altså med manuelt eller automatgear. Den mindste motorvariant er en 150 hk diesel med forhjulstræk, mens topmodellen er en benzinversion med 250 hk, automatgear og firehjulstræk. Men for at strække rækkevidden vokser tanken, der nu kan rumme 20 pct. mere brændstof. Inden årets udgang lanceres der også en plug-in hybrid, som kan lades op i stikkontakten og køre en vis strækning på ren strøm. Der foreligger dog ikke oplysninger om denne endnu. Modellerne har som standard en sikkerhedspakke med bl.a. adaptiv fartpilot, vejbaneassistent og bakkamera. Danske priser på den faceliftede Discovery Sport kendes endnu ikke.