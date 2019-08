Nissan Qashqai er blandt konkurrenterne, når den helt nye Mazda CX-30 lanceres herhjemme til september. Derfor bliver modellen også prissat under 300.000 kr., nærmere betegnet fra 275.000 kr.

Til at begynde med vil to forskellige motorer være tilgængelige; En 2,0-liters benzinmotor med 122 hk og en 1,8-liters dieselmotor med 116 hk. Til november udvides modelprogrammet med den længe ventede nye Skyactiv-X benzinmotor med 180 hk. Den skulle være særligt økonomisk og koster fra 322.000 kr. med Sky-udstyr.

Mazda CX-30 placerer sig mellem Mazda CX-3 og CX-5. Designstilen kendes fra den nyligt lancerede Mazda3, men CX-30 er det mere praktiske alternativ med let indstigning, højere siddeposition, plads til fire voksne og et stort, let tilgængeligt bagagerum. Merprisen er 20.000 kr. i forhold til Mazda3.