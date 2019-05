Mazda3 gør sig mere lækker

Hvornår har du sidst haft en ahaoplevelse? Altså en ny erkendelse.

Her på redaktionen indtraf en af slagsen, da vi hentede den nye Mazda3 til test, og den voksede i de dage, vi kørte bilen.

Det er nemlig lykkedes Mazda at skabe en så helstøbt og unik mellemklassemodel med så meget premium-fornemmelse, at de japanske bilsnedkere uden at blinke kunne have tilføjet betegnelsen Xedos, der i sin tid var navnet på mærkets hedengangne luksusdivision. Det gælder også det dramatiske design, som dog har nogle klare minusser: Bagsædepladsen er trang og klaustrofobisk, mens den monumentalt store C-stolpe tager udsynet ved højresving.

Det står klart efter en uge i selskab med Mazda3 i den femdørs hatchback-version bestykket med den 2,0 liters Skyactiv-G-benzinmotor på 122 hk og mellemudstyret Sky, der med ekstraudstyr løber op i 280.500 kr. Men du kan få Mazda3 fra 250.000 kr.

i den billigste Sense-version.

Det placerer den nye 3'er prismæssigt mellem den helt nye Ford Focus og VW Golf, hvilket er meget rammende, for den har nogle af de bedste egenskaber fra begge modeller, nemlig et sportsligt antrit og en udglattende komfort.

Mazda3 har altid været en model med et præcist vejgreb og en træfsikker ergonomi bag rattet. Det holder i den nyeste generation, hvor designere og ingeniører har løftet overliggeren.

Det oplever du bag rattet som det første sted, hvor de nye sæder støtter bedre, og alt er optimeret og justeret med japansk millimeterakkuratesse, så det sidder spot on inden for den helt rigtige afstand. Det gælder også den brede integrerede skærm på 8,8 tommer med klar opløsning, der sammen med Apple Carplay er standard. Antallet af kontakter er kogt ned til et minimum, men når du lader fingrene glide over dem, der er, mærker du niveauet.

Her er brugt indbydende materialer i fuldfed aluminium og læder med rigtige kantsyninger på instrumentbordet.

Det er lykkedes Mazda at skabe en luksusoplevelse i kabinen, som du ikke finder andre steder i den her prisklasse.

Tag samtidig en udstyrsliste, som allerede fra grundniveauet bl.a. omfatter full LED-forlygter, adaptiv fartpilot, fjernlysassistent, sikkerhedspakke med vognbaneassistent og et rigtigt head-up-display, som projiceres op i forruden.

Her er roser til den brede skærm, som yder bedre retfærdighed til de mange apps i Apple Carplay. Betjeningen klares med et drejehjul under kørsel, mens her er ikke mulighed for berøring på den dybtliggende skærm under kørslen.