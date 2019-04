Ifølge Audi leverer V6 TDI-motorerne på 349 hk i de store sportslige modeller nemlig trækkraft fra første fløjt ved hjælp af en elektrisk kompressor, som er drevet af et 48 volts net, mens et bjørnemoment på hele 700 Nm er konstant til stede ved 2500-3100 omdrejninger.

Det kræver nærmest en ingeniørgrad at forstå de tekniske udredninger omkring de nye avancerede S6- og S7-topmodeller fra Audi, som netop er offentliggjort. Men den praktiske køreoplevelse burde være til at forstå.

Bilerne er bestykket med Audis 48 volts milde hybrid-system, hvor den elektrisk drevne kompressor også er med i energikredsløbet og bl.a. spiller sammen med regenerering af batterierne og betyder, at stop/start funktionen kan træde i kraft, når hastigheden er under 22 km/t, hvor bilen lynhurtigt kan genstarte. Som i alle andre S-modeller fra Audi er det permanente firehjulstræk Quattro standard.

De sportslige topmodeller har mulighed for firehjulsstyring og et avanceret hybrid-system, som betyder, at stop/start kan bruges ved hastigheder under 22 km/t. Foto: Audi