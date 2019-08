Audi A1 Citicarver ser virkelig godt ud og er hævet for at sikre en højere siddeposition. Den når dog ikke til Danmark.

Bilen er da også hævet med hele fire centimeter, men det er altsammen ligegyldigt for danske Audi-fans, for bilen kommer ikke til Danmark.

Audi har jo ikke en kompakt SUV, så det er sikkert et forsøg på at tiltrække nye kunder til segmenter, hvor en lidt højere siddeposition og et lidt sejere look er altafgørende.

Fin modtagelse

Motorprogrammet omfatter de kendte 1,0 med 115 hk og den store 1,5 enhed, der yder 150 hk.

Ligesom i det øvrige A1-program er firehjulstræk ikke en mulighed.

Den nye Audi A1 har fået en fin modtagelse i pressen, men lider under, at prisen er ret høj, og vi gætter på, at det har været vanskeligt for Audi i Danmark at få forhandlet sig frem til nogle fornuftige priser på Citicarver. Den ser ellers spændende ud.