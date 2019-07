Let opgradering til Kia Niro

Kia Niro hybrid- og opladningshybrider får et mindre facelift, så de nærmer sig den elektriske e-Niro.

Den halvhøje Kia Niro crossover får nu et midtvejs facelift, så den i større grad designmæssigt læner sig op ad den elektriske e-Niro. Det gælder både de milde hybrider og plug-in-hybriderne, der kaldes henholdsvis, HEV og PHEV.

Ændringerne kan især spottes i fronten, hvor lygterne får et anstrøg, som nærmer sig "Ice cube" lygte-designet, der er blevet en ny signatur for Kia. Opgraderingen omfatter også LED-dagskørelys med piledesign. Samtidig kan der nu bestilles full-LED forlygter som ekstraudstyr til modellerne.

På sikkerhedsfronten er den adaptive fartpilot nu opgraderet med stop/go, så bilen på den måde følger trafikken. Lane following-assist, som også er blevet standard, hvilket betyder, at bilen både holder vognbanen og kan følge de forankørende fra 0 km/t til 180 km/t.

Indendørs har kabinen fået et løft med blødere materialer, ligesom en otte-tommerskærm med Apple Carplay nu er standard, mens en ny 10,25 tommer widescreen kan tilkøbes. Den kan splittes op i flere skærme, så den ene del for eks. kan bruges til Apple Carplay og den anden til Android Auto, når det på et tidspunkt kommer på dansk.

Modellerne i det højeste udstyrsniveau, som hedder Advance, får også mulighed for individualisering med tre ny farvepakker, nemlig Bordeaux, Rød og Grå. Der er også nye fælge i programmet for modellen.

Niro plug-in-hybrid er Danmarks mest sælgende af slagsen. I fjor blev der afsat 1113 stk. Niro PHEV, og tallene for i år viser et lignende mønster. Den billigste Kia Niro PHEV med DCT-automatgear kosterr fra cirka 275.000 kr., mens den almindelige HEV hybrid er 5000 kr. dyrere. De faceliftede Kia Niro-modeller lander herhjemme til august.