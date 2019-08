Lego digitaliserer de klassiske sæt med Hidden Side

- Lego Hidden Side er vores første skridt ud i "produkt som en service", forstået på den måde, at appen vil fortsætte med at forny sig efter lanceringen - og sættene vil fortsætte med at forny sig, forklarer Murray Andrews, der er senior product lead for Hidden Side-serien.

Pas på spøgelserne!

Hidden Side-sættene samles på lige fod med alle øvrige Lego-sæt, dog er det fair at sige, at der er blevet kælet ekstra meget for detaljerne hos Hidden Side. Når sættene er samlet, kan de transformere sig rent fysisk - fx kan toilettet få øjne, ben og hugtænder, skolen kan blive til et kæmpe monster og toget kan få mund og vinger. Der er en masse helt nye klodser opfundet til netop denne serie, og nye, seje minifigurer - mest fremtrædende hovedpersonerne Jack og Parker samt professor J. B.

Når du har samlet et sæt, kan du via den gratis app Hidden Side scanne sættet, og så kommer det yderligere til live med augmented reality. Der dukker en masse "gloom" op, som du kun kan se på skærmen af din tablet eller telefon, og du skal nu samle det for at kunne kæmpe mod spøgelser og besejre sættets boss - men ikke uden at interagere med sættet, hvor du undervejs skal flytte figurer, dreje på ting osv. for at komme videre.

- Vi prøver hele tiden at få børnene til at hoppe frem og tilbage mellem sæt og app, så de ikke sidder med appen hele tiden, forklarer Murray Andrews.

Der er tale om en fuld spiloplevelse i appen, som faktisk også kan spilles i et vist omfang uden nogen sæt.

Pris og tilgængelighed: Lego Hidden Side kan købes i butikker og på nettet. Vejledende pris er fra 180 kr. til 1099 kr.