Vi taler om det navnkundige Easter Jeep Safari, der foregår hvert år i den mægtige Moab-ørken i amerikanske Utah, hvor tusindvis af Jeep-entusiaster mødes og kører ad de nærmest ufremkommelige ørkenveje, hvor de både konkurrerer og tester udstyret af. Med ved sidelinjen ved løbet, der foregår 13.-21. april, er Jeeps mest hårdføre afdeling, kaldet Jeep Performance Parts, der også deltager med seks biler, som er fabriksstylede, og som vi viser et par stykker af her. Her er det selvfølgelig den nye Gladiator, som er en pickup-version af den klassiske Wrangler, der er i centrum. Med en forhistorie som hos Jeep er det da også naturligt at trække tråde tilbage til de mere historiske modeller.

Jeep Flatbill beskriver den amerikanske livsstil spot on. Det handler om at kunne transportere hvad som helst, hvor som helst. Foto: Jeep

Arrangementet havde for et par år siden 50-årsjubilæum, men det fortsætter. Selvfølgelig med støtte fra Jeep. Både som et markedsførings-gimmick, og fordi biler, konstruktioner og nye design-idéer vitterligt bliver prøvet af under ekstreme forhold, hvor der er kontant tilbagemelding fra de dedikerede fans. For første gang i mange år har Jeep med Gladiator en pickup.

Jeep Gladiator Gravity er skabt som en model til klatrere og andre eventyrere. Den har let adgang og et stort frontspil. Foto: Jeep

Militært ophav

Mest spektakulær er dog Jeep M-715 Five Quarter, som ubetinget er i show-afdelingen. Den er bygget op over den militære Jeep M-715 fra 1968, som er blevet udviklet med dele i kulfiber, kraftigere terrænundervogn og bl.a. avancerede full LED-lygter for og bag. Motorkraften er 6,2 liters V8-motor på 700 hk. Og så er bilen skabt for at prøve retodesign af med et tvist.

Jeep Flatbill, som er skabt direkte på en Gladiator-bund, er indbegrebet af den amerikanske livsstil. Da vi rapporterede fra Detroit Motorshow for et par år siden og spurgte, hvorfor der er et marked for så mange og så store pickupper i USA, var svaret klart.

Det handler om at kunne bruge bilerne til hvad som helst, når som helst. Og hvis man har et par motorcykler, tager man dem selvfølgelig med sig. Det er også tilfældet for Flatbill, som har undervogn med ekstra terræn-fremkommelighed, så man kan fragte et helt læs motorcykler og grej frem. Den er bestykket med en V6 Pentastar diesel.

Jeep fortæller ikke noget om ydelsen.