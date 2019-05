Langtidsholdbar vogn til den store familie

VW Touran er ved at være en ældre sag. Volkswagens biler holder dog længe, og med opdateret moderne udstyr er bilen bestemt værd at overveje til den mellemstore familie.

Jo, VW Touran er nærmest et ikon, når det gælder effektiv transport af det dyrebareste, de fleste af os har: familien med indtil flere børn og deres kammerater på de to små nødsæder helt bagerst i bilen på vej til fodbold.

Mens den udvendige formgivning i 2019 ikke er til at skelne fra en syv år gammel Touran, er det indre en smule bedaget at beskue, men bag det lettere rustikke design gemmer sig masser af godt moderne udstyr. Så mens visse af konkurrenterne kæmper med blot at tilbyde adaptiv fartpilot, så kan VW nyde godt af de mange hylder med moderne udstyr, og vupti, så har man en ældre bil med et helt moderne niveau for komfort og sikkerhed.

Plads til store børn

Anden sæderække i Touran er præcis lige så rummelig og stenhård, som den altid har været, og man kan blive overrasket over, hvor meget plads der reelt er ved de to helt bageste pladser.

Her kan en stor teenager faktisk sidde og sove uden at få krampe i ryggen. På anden sæderække er det i øvrigt også værd at lægge mærke til, at alle tre sæder er lige store.

Anden sæderække glider og vipper frem, så du kan bevæge dig ud og ind uden at ligne en klovn.

En god detalje er i øvrigt, at alle sæder kan foldes helt flade, så Touran kan bruges til at flytte for den sløve teenager, når han endelig flyver fra reden. Her vælger VW at koncentrere kræfterne om sæderne og sparer så til gengæld skydedørene væk.

Testbilen er med 1,6-liters diesel med beskedne 115 hk. Det lyder ikke af meget, men samspillet mellem syvtrins DSG-gearkasse og 250 Nm allerede fra 1500 o/ min. giver en harmonisk oplevelse.

Touran flytter sig behageligt, og motoren brummer kun igennem, hvis du presser den, og det er der ingen grund til, for det eneste, der sker ved tung speederfod, er øget forbrug.

En Touran med denne motor er ingen kvik bil, men i det daglige er der power nok til at følge trafikrytmen og moment nok til, at gearkassen ikke behøver at gå to trin ned, når du skal accelerere lidt oppe i fart.

I takt med at Touran er blevet ældre, er priserne også faldet, hvilket betyder, at testbilen koster fornuftige 352.000 kroner inklusive den lange liste med udstyr og specielt IQ-indtræk og metallak.

Der er dog også en lang række andre relevante modeller at kigge nærmere på, for IQ-versionerne fås kun med dieselmotorer.

Således starter priserne helt nede ved 271.396 kroner for en 1,0-benzinmotor med 115 hk og Trendline-udstyr, mens man for lige under 300.000 kroner får det mere righoldige Comfortline-udstyrsniveau.

De fleste vil dog nok sætte mere pris på 1,5-benzinmotoren med 150 hk, der koster fra 319.598 kroner. Og den fås også med DSG-gear.