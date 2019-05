Den måler 4,3 meter i længden og matcher på den front en Audi A2. Batteriet er på 65 kWh, og elmotoren på 170 hk er placeret over bagakslen i bilen, som kaldes en 2 Plus x-sæders konfiguration, hvilket betyder, at bagsæderne kan tages ud eller ommøbleres efter behov. Navnet spiller også på ordene Artificiel Intelligence, altså kunstig intelligens, og samspillet mellem de ombordværende og teknologien.

Audi nøjes med at kalde konceptbilen med det Star Wars-agtige navn AI:ME for et køretøj til fremtidens megabyer. Og det står heller ikke skrevet nogen steder, at bilen, som er vist på den store internationale biludstilling i Shanghai, kommer i produktion, men formen minder meget om den gamle øko-bil.

Selvkørende lounge og spisestue

Den er udstyret med teknologi, så den kan være selvkørende på Niveau 4, som er det sidste, før rattet forsvinder, men endnu ikke er tilladt i dag, hvor niveau 2 er det højeste, og det er endnu uvist, hvor mange steder det bliver muligt. Den vil dog formentlig i første omgang være afgrænset til bestemte områder som motorveje og lignende, hvor føreren så kan skifte mellem selv at køre og lade bilen gøre det.

Her er lagt op til, at bilen bliver et "tredje leveområde", hvor kabinen er en slags lounge med lænestole, flere opbevaringsrum og overflader af for eksempel valnøddetræ og det mineralske kompositmateriale Corian, som bruges til bilens touchpads. Der er endda ægte planter i kabinen, der giver miljø og er med til at forbedre luftkvaliteten.

Her er også magneter, der som kopholdere fastholder krus eller tallerkener af metal. For der er lagt op til, at man sagtens nyde et måltid under kørslen. Her er også store vinduesflader, som giver en bedre fornemmelse af rum. Her kan glasset tones elektronisk alt efter, hvor meget solen skinner. Såkaldte filigrane træstivere i tagområdet virker som en pergola over kabinen.

Instrumenterne styres blandt andet med "eyetracking", stemmestyring og berøringsfølsomme områder på den øverste del af dørbeklædningen ud over en stor tredimensionel OLED-skærm i hele forrudens bredde.