Krisen kradser på biludstillingen i Frankfurt: Nu skal der konkurreres på batteri, rækkevidde og ladehastighed

Salget er faldende i USA og England og fladet ud i Tyskland, da der er bekymring for en kommende recession på alle tre markeder. For ikke at nævne brexit og handelskrigen mellem USA og Rusland.

Kina, der er drivkraften for voksende bilsalg i det meste af dette århundrede, er blevet et stort problem. Salget er faldet med 11 procent indtil videre i år på grund af den svagere økonomi der.

Sådan er det ikke længere, for en række enorme problemer har tårnet sig op for bilproducenterne, også de ellers næsten uovervindelige tyskere.

I årtier var det stedet, hvor Tysklands magtfulde bilindustri spillede med musklerne. Den enorme udstilling i Frankfurt, ofte kaldet IAA, var altid garant for flere og flere og større modeller. Og på trods af kilometerlange køer lige uden for messecentret og alt for mange biler på de tyske motorveje var showet også en slags OL i at lave hurtige biler.

Nye miljøkrav truer

Og mens showet fremhæver masser af nye elbiler og løftet om selvkørende køretøjer, har bilproducenterne været nødt til at investere milliarder på at udvikle den næste generation af biler længe, før der er et stort globalt marked for dem.

I det hele taget er det grønne tema markant.

Flere besøgende undrede sig over, at selv burgeren, som Volkswagen serverede for en række sultne gæster, var plantebaseret, og skuffelsen over manglen på hakkebøf havde de svært ved at skjule.

Den grønne dagsorden er uundgåelig. Årsagen er nye strammere klimamål. Derfor skal der investeres enorme summer i fremtidens bilteknik for at leve op til nye skrappere krav til CO2-udledning i Europa. Her er bilmærkerne tvunget til at producere elbiler og plug-in-hybrider for at have en chance for at lave op til maksimal 95 gram CO2 pr. kilometer.

Lever man ikke op til det tal i gennemsnit, vanker der enorme bøder fra 2021.

Den øverste chef hos Mercedes-Benz, svenske Ola Källenius, sagde, at det vil være en betydelig udfordring at skære de gennemsnitlige emissioner fra Mercedes-personbiler ned for at nå EU's 2021-mål.

- Vi har alle de rigtige køretøjer, der tilbydes for at nå disse mål. Når det er sagt, kan vi ikke bestemme, hvad kunden køber. 2021-målene er en betydelig udfordring, sagde Källenius i forbindelse med Frankfurt-showet.