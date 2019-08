Mens en lang række af de europæiske mikrobiler fra Citroën, Peugeot, Toyota, Seat, Skoda og VW snart er fortid, er koreanske Hyundai ved at geare op til en snarlig lancering af en helt ny i10.

Markedet for de mindste biler er under voldsomt pres pga. ringe indtjeningsmuligheder, men Hyundai og Kia sælger også sine i10 og Picanto-modeller i andre dele af verden og har således lettere ved at få et ordentligt afkast på salget

En ny skitse viser endda en ændret designretning til Volkswagen Up-rivalen med et nyt, bredere frontgitter, der afspejler firmaets nuværende styling fra bl.a. i30. Som med den nuværende i10 er bilens kørelys placeret inden for gitteret. Tegningen antyder også, hvad Hyundai kalder en "X-formet C-søjle", der skal få den lille bil til at skille sig ud.

Hyundai siger, at modellen vil blive designet, udviklet og bygget i Europa, formentligt på fabrikken i Tyrkiet, der i dag fremstiller den nuværende model. Selv om de ikke har afsløret nogle tekniske detaljer, siger Hyundai, at bilen vil indeholde en "række nye funktioner", herunder smartphone-tilslutning, et bagudvendt kamera og en række førerassistentsystemer.

Det tyder ikke på, at den nye i10 bliver større end dagens model, men det helt nye og markante design vil givetvis få den til at tage sig mere voluminøs ud.