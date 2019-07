Kompakt og høj VW gør sig kostbar

Vi tester den nye VW T-Cross med 115 hk benzinmotor og automatgear, der med hele listen af udstyr ender på 350.000 kr.

Det er ikke tilfældigt, at du kan købe en Iphone til en halv snes tusinde kr. Den kan i store træk det samme som grundmodellen til et par tusinde kr., men har flere features og en større lækkerhedsfaktor. Det samme gør sig gældende med vores testbil. Det er den nye høje VW T-Cross, der i den ganske veludstyrede basisversion T-Cross med en 1,0 liter TSI-benzinmotor på 90 hk koster 200.000 kr., men som i den testede T-Cross Style med største benzinmotor på 115 hk, DSG-automatgear og med et læs af udstyrspakker løber op. Den koster som udgangspunkt 275.000 kr., men den ender på bekostelige 350.000 kr. med alt udstyret. Det er en pæn sum og matcher prisen på den større VW T-Roc med rimeligt udstyr og 150 hk benzinmotor med DSG-gear. Det skal ses i lyset af, at konkurrenterne bl.a. er biler som Seat Arona og den kommende Skoda Kamiq. Men i denne prisklasse over 300.000 kr. finder vi også Audi Q2, som dog har væsentligt mindre udstyr. Der er ingen tvivl om, at de mange nye høje bilmodeller indbyder til at opgradere modellerne med mere personligt og indbydende udstyr, det har Nissan vist med den større mellemklasse-crossover Qashqai, som sælges i stor stil i de dyreste Tekna Plus-versioner. Spørgsmålet er så, om VW kan gøre kunststykket efter i klassen for mini-crossovere?

VW T-Cross Style 1,0 TSI 115 hk DSG 4 stjernerPris, testbil: 350.066 kr.Denne model fra: 274.994 kr.



T-Cross fra: 199.989 kr.



Grøn ejerafgift, halvårlig: 540 kr.



Brændstoføkonomi: 16,1 km/l (WLTP)



C02 per km: 140 gr.



Motor: Trecylindret motor på 1,0 liter



Effekt: 115 hk.



Moment: 200 Nm.



Topfart: 193 km/t.



0-100 km/t.: 10,2 sek.



L/B/H: 424/178/158 cm



Maks anhængervægt med bremse: 1.100 kg.

T-Cross er en af de mest attraktive biler i mini crossover-klassen. Den er praktisk, og du kan sammensætte bilerne med masser af udstyr. Foto: Jens Overgaard

Grundlaget er i orden Som udgangspunkt er T-Cross en bil, der rammer tidsånden fuldstændigt. Pladsen er udnyttet optimalt i den 4,24 meter lange bil, som bygger på en Polo-platform, hvor der er højt til loftet, og bagsædet kan forskydes 14 cm i længderetningen, så man kan vælge mellem at give ekstra luft til den i forvejen fine benplads eller regulere bagagerummet fra de rimelige 385 liter - der svarer til en almindelig Golf - op til pæne 485 liter, hvor benpladsen så er mere begrænset. Her er midterstillingen et fint kompromis. Kørestillingen er høj og regulær, og på vejen kører den lille, høje bil harmonisk og sikkert, hvor T-Cross allerede er pænt kvik med grundmotoren. Basisudstyret er også pænt med bl.a. nødbremse med fodgængergenkendelse og vejbaneassistent. Den 115 hk motor giver et ekstra overskud i forhold til den 90 hk motor, som især kan mærkes på motorvejen, hvor overhalinger klares mere gelinde, og den spiller godt sammen med DSG-gearet. Brændstofforbruget er rimelige 16,1 km/l. Sportslig styling Style-versionen af T-Cross byder i forvejen på pænt udstyr som full LED-forlygter, parkeringssensorer og Apple Carplay. Oven i hatten kommer her en række pakker, hvor den sportslige R-line, som løber op i 26.000 kr., giver den lille bil ekstra X-faktor. Herudover kommer så en teknikpakke med bl.a. nøglefri betjening og digital instrumentering, en DK-pakke med bl.a. tozonet klimaanlæg og bakkamera samt en navigationspakke med det stort multimediesystem inkl. DAB-radio. Læg dertil et lydsystem fra Beats, stemmestyring, der dog ikke understøtter dansk tale, samt tyverialarm til at holde alle herlighederne hos den rette ejer. Nu er det formentlig ikke alle, der vælger alt, men vi kan her se mange af de udstyrsmuligheder, der nu kan lade sig gøre i en forholdsvis lille bil som en T-Cross. Her er R-pakken, som bl.a. omfatter R-line-spoilere og sportstrim, inkl. sportssæder og R-line- multifunktionsrat samt 18 tommer fælge med 215'er dæk, med til at holde bilen mere stabilt på vejen. Men tyngdepunktet er stadig højt, og den er ikke en sportsvogn. Vi ville helt klart selv prioritere de tre DK-pakker, som fylder bilen med al den teknologi og infotainment, man forventer af en moderne bil i dag.

Testbilen har fuld digital instrumentering, R-line interiør med børstet aluminium og sportssæder. Foto: Jens Overgaard

Plusser og minusser Den digitale instrumentering i instrumenthuset supplerer den brede centrale storskærm i midten, der både er skarp og hurtig. Det løfter instrumentbetjeningen, hvor du også kan rulle kort fra navigationsanlægget frem. Den centrale storskærm bliver dog hurtigt skæmmet af generende fingeraftryk. Ned trækker også, at plastkvaliteten på både instrumentbord og dørbeklædning er noget hård og discountagtig. På sikkerhedsfronten er der ros til hele pakken med bl.a. nødbremse med fodgænger- og cykelgenkendelse i alle versioner, men også den adaptive fartpilot, som følger trafikken behageligt. Vejbaneassistenten, som findes i flere nye VW-koncernmodeller i denne prisklasse, bliver jeg dog aldrig venner med. Den er god til at holde bilen nænsomt i sporet. Men hvis du ikke holder hænderne et helt bestemt sted på rattet, bimler en alarm, og den kan nærmest kun stoppes ved at ruske let i rattet. Her er systemet i den faceliftede Passat, som også er dyrere, langt mere sofistikeret og tillader dig at skifte position med hænderne.

Grafikken i den digitale instrumentering er hurtig og skarp. Her kan du se kortvisninger fra navigationsanlægget. Foto: Jens Overgaard

Konklusion VW T-Cross er stadig miniklassens mest gennemførte crossover. Den samlede pris på 350.000 kr. får dog lige netop denne T-Cross til at løbe af sporet. Især når den større T-Roc endda starter fra 268.000 kr. Men pluk ud efter behov, så kan du gøre den i forvejen rummelige, velkørende og veludstyrede VW mere fuldendt. Den 115 hk motor med DSG-gear gør bilen mere levende og kørslen mere flydende. Her kommer du langt i mellemudstyrsversionen Life til 255.000 kr.