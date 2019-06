Køb bilvaske efter behag

En lang række kæder tilbyder bilvask som flatrate-abonnement med fri vask for et fast beløb. Men der er forskel på indholdet. Vi giver tips til en nem bilvask.

Du kan dog også i nogle kæder opleve at være begrænset til bestemte tidsrum og vaskehaller, mens andre har mere frit slag. Flere har telefon-apps, hvor du f.eks. kan starte bilvasken eller se, om der er ledigt ved vaskehallen, så du undgår at holde i kø.

Her kan du tilmelde dig abonnementsordninger, som giver adgang til fri vask fra helt ned til 69 kr. om måneden hos f.eks. Wash World. Det er nærmest, hvad du nogle steder må slippe for den billigste "taxa-vask" med det mest nødvendige. Der er dog stor forskel på priser og den måde, som abonnementet er skruet sammen på. Nogle steder køber du en pakke med én bestemt type vask, mens du andre steder nærmest har fri adgang til alle vaske, når abonnementet er betalt.

Du kender det fra dataforbrug eller taletid: Få et flatrate-abonnement og brug løs, uden at du skal spekulere på, om du måske rammer loftet. Den filosofi har de seneste år sneget sig ind i vaskehallerne, hvor fortsat flere kæder har meldt ind med tilbud.

Overvej dit forbrug

OK lancerede for tre år siden abonnementsordningen OK Fri Vask, hvor man for 149 kr. om måneden kan vaske frit efter kl. 18 og vælge mellem alle vaskeprogrammerne, undtagen et enkelt.

Rasmus Boserup, som er pressechef hos OK, er ikke i tvivl om, at abonnementsordningen rammer noget i tiden og har været med til at sætte gang i væksten.

- Det er bekvemt at betale et fast beløb og så bare køre bilen til vask. Med det beløb, som det koster, skal man heller ikke vaske bilen ret mange gange, før man har tjent det ind. Samtidig har vi lanceret en app, som man både kan bruge, når man tanker benzin eller vil starte en bilvask, og den har gjort det endnu mere nemt at have med at gøre, siger Rasmus Boserup.

Stort set alle vaskehallerne hos OK er ret nye og Svanemærkede, hvilket betyder mindre forbrug af vand og sæbe. Netop den stigende miljøbevidsthed spiller også ind, mener Rasmus Boserup.

- Vi ser, at fortsat færre vasker bil hjemme på grund af stigende miljøkrav, samtidig er der noget bekvemt ved at køre ind i og aflevere bilen i vaskehallen uden at skulle tænke på andet, siger Rasmus Boserup.