Sæsonen er startet, og vi på motorcykler er ude blandt alle jer andre trafikanter igen.

Men det er ikke ensbetydende med, at man som bilist er klar på dette.

Har man aldrig ejet en motorcykel, kan man ikke forventes at forbinde 1. marts med sæsonstart for motorcyklister. Det lægger op til pludselige overraskelser, og derfor er det vigtigt at minde jer andre på vejene om vores eksistens, inden det er for sent.

Man får nemt vaner i sin hverdag, og det betyder, at man gør noget, uden man tænker over det.

Lad dette være mit bud på at råbe vagt i gevær, for motorcyklisterne er igen på vejene. Derfor skal man være ekstra opmærksom.

Her er nogle ting, man som bilist bør minde sig selv en ekstra gang om fra nu af:



Kig en ekstra gang i spejlene. Vi motorcyklister bevæger os smidigt frem og tilbage i de baner, der er til rådighed. Hold god afstand, både foran og bag os. Vi har længere bremselængde end jer. Kører man for tæt på en motorcyklist, kan rytteren blive nervøs, og det gør ham eller hende til en usikker og dermed dårligere trafikant. Orienter dig ekstra grundigt, når du drejer ud i et kryds eller kommer ud fra sideveje. Vi er tættere på, end vi ser ud til at være, og det kan være svært at bedømme vores hastighed for det utrænede øje.

Lad os passe på hinanden i trafikken. Hvis vi skulle ske at støde ind i hinanden, mærker en billist måske et smæk i rattet og ikke meget andet, men samme sammenstød kan betyde, at en motorcyklist er blevet ramt og væltet med de allerværste konsekvenser til følge.

Siden jeg startede mit motorcykelliv i 2014, har jeg gennemsnitligt kørt 18.000 kilometer pr. sæson. I 2018 kørte jeg 19.200 kilometer sammenlagt. Kun de 8800 kilometer af dem foregik på min egen elskede Ninja ZX-6R. Resten foregik på lånte maskiner fra importørerne selv (Kawasaki, Ducati, Suzuki og Yamaha).

Med så mange kilometer kørt vil man uundgåeligt have større risiko for at være impliceret i en ulykke.

Jeg har været ude for ulykker tre gange på min egen Ninja. To af dem i trafikken og en på banedag i Sverige på Sturup Raceway.

I mit første uheld er jeg i gang med en overhaling af en forankørende bil. Som jeg trækker ud for at overhale, trækker denne bil også ud næsten samtidig med mig, men for at overhale bilen foran ham. Min vej er nu blokeret, og jeg går af gassen for at trække tilbage ind til højre. Her bliver det problematisk, for nu fortryder han så sin overhaling af bilen foran og kommer tilbage til højre, hvor jeg er på vej hen for at få plads. Min fart er minimalt aftaget, og afstanden mellem os er nu kritisk. Som en chokreaktion på to gange retningsskift på et sekund vil jeg ned i fart af frygt for at ramme ham, hvilket resulterer i, at jeg mister greb på forhjulet og lægger mig pænt ned på fortovet med 50 kilometer i timen og kurer en 10-12 meter hen ad asfalten på min højre skulder parallelt med min rutsjende Ninja.

Imponerende nok kører bilen derfra, som om han aldrig havde set mig.

Fem minutter senere stopper en motorcykelbetjent og spørger, om jeg er okay. Hvis man spørger mig, så bilisten mig aldrig. Havde han set en motorcykel i sit bakspejl gå i gang med at overhale, er jeg sikker på, han ikke selv havde igangsat sin egen overhaling.

Kig en ekstra gang, vil I ikke nok for vores begges skyld? Vi skal passe på hinanden derude.

Jeg vil så nødig ridse din bil og slet ikke min egen elskede motorcykel. Kør sikkert og pas på hinanden derude.