Explorer, som er en helt ny konstruktion, er lanceret på det amerikanske hjemmemarked i en sjette generation. Den kommer fra starten udelukkende som plug-in hybrid, der kan lades op i stikkontakten, og hvor en 3,0 liters Ecoboost benzinmotor på 350 hk fungerer sammen med en elmotor på 100 hk, som med et samlet system-moment på 850 Nm spiller sammen med batteri og elmotoren. Den kan klare 40 km på en opladning ren strøm, lover Ford.

Den er en suv-kleppert af de helt store, som lander herhjemme, når Ford til næste år lancerer den store Explorer på det danske marked. Kæmpebilen, som er fem meter lang og måler to meter i både bredde og højde, følger en strøm af nye høje biler, som også omfatter den helt nye Kuga i mellemklassestørrelse og den mindre Puma i miniklassen.

God plads

Der er masser af plads indendørs i den amerikanerbil, der kommer med tre sæderækker og plads til syv. Udstyret omfatter bl.a. ny sikkerhedsteknologi som adaptiv fartpilot, køassistent, som kan holde bilen i midterbanen samt skilteaflæser, der selv indretter hastigheden efter fartgrænserne. Fremkommeligheden sikres af en 10-trins automatgearkasse og firehjulstræk med en række terrænprogrammer.

Inden døre fungerer Fords Sync 3 multimediesystem sammen med en storskærm på 10,1 tommer, som er standard sammen med en digital instrumentering, der kører via et display på 12,3 tommer. De, der vil mere, kan bl.a. supplere med et lydsystem fra B&O.

Det er ikke alle plug-in-hybrider, som må have noget på krogen. Men det er tilfældet her, hvor Explorer må trække 2500 kg. Explorer kom på markedet i USA i 1991 og med pæn succes. Det er den mest solgte suv i hjemlandet gennem tiden.