Husk den tredje nummerplade

Der er masser at huske på i den hektiske tid op mod en ferie. Derfor kan den tredje nummerplade til cykelholderen eller bagageboksen på anhængertrækket være noget af det sidste, som kommer på plads. Men sørg for at få det ordnet i god tid, for leveringstiden kan være op til fire uger. Sådan lyder meldingen fra Motorstyrelsen, som hører under Skat.

- Det er vigtigt, at bilisterne bestiller den tredje nummerplade i god tid, for der er cirka fire ugers leveringstid. Vi har oplevet, at bilejere lidt for sent er kommet til at tænke på, at de skal have en ekstra nummerplade, inden de kører på sommerferie, og det er ærgerligt, siger direktør for Motorstyrelsen Jens Otto Størup.