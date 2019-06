Høj og praktisk GLB fra Mercedes

Mercedes viser den færdige GLB, der får plads til tre sæderækker og mulighed for avanceret udstyr.

Den er kantet og byder på mange muligheder. Sådan lyder den foreløbige beskrivelse af den nye GLB, som Mercedes netop har løftet sløret for. Modellen, som fylder hullet ud mellem den personvognsagtige, GLA, og den luksuriøse GLC, skal være en slags multiværktøj.

Derfor bliver der også mulighed for at tilkøbe en tredje sæderække, så der kan være syv om bord af en vis størrelse. På de sidste to sæder er der således plads til passagerer på op til 1,68 meter, lover Mercedes. De er tillige beskyttet af selestrammere og sideairbags.

Bilen kan ses som en konkurrent til BMW Gran Tourer og Volkswagen Touran, men selvfølgelig også de syv-personers suv'er som Peugeot 5008, Seat Tarraco, Skoda Kodiaq og VW Tiguan Allspace.