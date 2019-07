Høj og heftig topmodel fra Audi

Den nye Audi SQ8 er en voldsom suv-coupé med V8-dieselmotor på 435 hk, der bliver toppen i mærkets modelrække af høje biler, og som kommer herhjemme til efteråret.

En V8 dieselmotor på 435 hk er ikke hverdagskost. Men det er ikke desto mindre, hvad Audi installerer i den nye SQ8 coupé, som er topmodellen i rækken af høje biler hos mærket med de fire ringe. Det er en bil, som med det setup ikke har nogle umiddelbare direkte konkurrenter, men der er mange høje muskelbiler, som f.eks. den lidt mindre Mercedes AMG GLE Coupé 63 med en 5,5 liter V8 benzinmotor og 557 hk, der gør sig til. Hjertet i SQ8 er den 4,0 liters TDI biturbo-motor, som leverer et moment på 900 Nm mellem 1.250 - 3.250 omdr. Det rækker til en acceleration 0-100 km/t. på 4,8 sek., mens topfarten er elektronisk begrænset til 250 km/t. Boostet hentes fra en elektrisk drevet kompressor, der supplerer de to turboladere ved i igangsætning og acceleration. Kræfterne kommer fra et 48 volts-ledningsnet, der også spiller sammen med et mildt hybrid-system, der er med til at spare på dråberne. Audi har dog endnu ikke de officielle WLTP-brændstoftal klar for bilen.

SQ8 er online med lyskryds-information, så føreren kan tilpasse kørslen og ved, hvornår signalet skifter fra rødt til grønt.

Flere opsætninger Modellen er som udgangspunkt udstyret med Audi Drive Select, der kan sætte bilen op i forskellige køre-indstillinger og luftaffjedring, som kan bruges til at justere bilen til kørsel på både vej og i terræn, hvor højden kan hæves med 90 mm. På vejen er et sportsdifferentiale med til at trække bilen bedre rundt i sving. På den måde udvides Quattro-firehjulstrækket med et automatisk spærrende midterdifferentiale. Her kan man tilkøbe firehjulsstyring, som giver et pift til adrætheden, og hvor baghjulene drejes modsat forhjulene ved lav fart, og i samme retning ved hastigheder over 60 km/t. SQ8'eren har også en elektromekanisk aktiv krængningsstabilisering, hvor en elmotor på hver aksel mindsker karrosseribevægelserne på ujævnvej og strammer karrosseriet op ved sportslig kørsel.

Den store og høje Audi SQ8 er lige så kraftig, som den ser ud. V8-dieselmotoren yder nemlig 435 hk. Foto: Audi

Grøn bølge ved lyskryds Inden døre byder modellen på det digitale Audi virtual cockpit som standard. Her kan føreren vælge en performance-visning, hvor omdrejningstælleren fylder mest, mens ydelse og drejnings­moment vises i pct. Oven i det kommer to store berøringsskærme med mærkbar og akustisk feedback. Her er også mulighed for stemmestyring, og som noget nyt er Amazon-stemmetjenesten Alexa nu integreret i MMI-infotainment-systemet. Bilen er online med hurtig dataoverførsel, som også bruges til at gøre kørslen mere effektiv. Således har systemet en lyskryds-information, hvor føreren kan vælge den fart, der passer til den næste grønne bølge. Samtidig kan man ved rødt lys se, hvor mange sek. der går, før lyset skifter til grønt. Med de såkaldte Car-to-X-tjenester kan man også få beskeder om farer forude på vejbanen eller specielle vejskilte. Den nye Audi SQ8 lander herhjemme til efteråret. Danske priser og udstyr kendes endnu ikke.

