Hyundai Tucson får et let facelift, som holder den inde i kampen om crossover-kunderne.

Det er muligt, at frontløbere som Nissan Qashqai henter megen ære for at skubbe bølgen af nye højre crossovere i gang. Men i slipstrømmen gemmer der sig mange alternativer, der nok er underspillede, men bestemt byder på indre værdier. Hyundai Tucson er et af dem. Det koreanske høje bud i mellemklassen har netop fået et facelift, som sammen med lavere priser skal få modellen ind på nethinden hos de fortsat flere danskere, som kigger på en af de lidt højere bilmodeller. Det sker til priser fra omkring 255.000 kroner for den billigste model med benzinmotor på 132 hk og grundudstyr, mens den mindste diesel med 115 hk koster fra 275.000 kroner. Vi tester det næstbilligste udstyrsniveau, kaldet Trend, den lidt større dieselmotor på 136 hk, automatgear med dobbeltkobling og en pris på 330.000 kroner. Det er ikke urimeligt for den pænt udstyrerede og rummelige crossover. Vi hopper om bord i modellen, der udvendigt syner imposant med sin Audi-agtige frontgrill, men indendørs er noget minimalistisk indrettet. Her er der dog skabt mere liv og bedre trafiksikkerhed ved at ommøblere skærmen på otte tommer, så den nu er fritstående og sidder mere i øjenhøjde frem for at være klemt sammen nede mellem luftdyserne.

Hyundai Tucson 1,6 CRDI 136 hk DCT Trend. Pris: 335.995 kroner.Grøn ejerafgift, halvårlig: 1750 kroner.



Brændstoføkonomi: 16,9 km/l (WLTP).



C02 pr. km: 155 g.



Motor: Dieselmotor på 1,6 liter.



Effekt: 136 hk.



Topfart: 180 km/t.



0-100 km/t.: 11,8 sekunder.



L/B/H: 448/185/166 cm.



Maks. påhængsvægt: 1600 kg.

Kabinen er blevet mere velfungerende, efter at skærmen er flyttet op som en selvstændig enhed. Den klare skærm er på otte tommer i testbilen. Foto: Jens Overgaard

Rummelig bil Resten af instrumenteringen er nærmest fersk og steril i sin fremtræden, men opleves som i enhver Hyundai meget praktisk med glatte overflader, der let kan tørres af, og som formentlig vil holde sig knirkefri i mange år. Sæderne, som i Trend-modellen har elektrisk lændestøtte, er solide og holder ryggen rank de rigtige steder. En crossover i denne klasse købes på grund af ønsket om praktiske værdier. De er der i Tucson, hvor der regulær plads for og agter, mens bagagerummet på rimelige 513 liter dækker over en dobbeltbund med ruminddeling, mens der også er fint med aflæggeplads og kopholdere i kabinen. Tucson er 14 centimeter længere end Qashqai og er strakt to centimeter mere mellem akslerne. Det kan mærkes og især i bagagerummet, hvor koreaneren rummer over 80 liter mere. På vejen er Tucson overraskende letkørt og nem at manøvrere. Sammenspillet mellem motoren og automatgearkassen med dobbeltkobling giver et overraskende let antrit. I første gear har automatgearet dog en tendens til at tage ret hårdt ved. Ikke så voldsomt, som vi for eksempel har oplevet det i en række benzinmodeller fra forskellige mærker med automatgear. Men tendensen med kraftigt moment selv fra lave omdrejninger skal du være opmærksom på. Når du først er på vejen, har vi en undervogn, der rammer en fin balance mellem det faste og komfortable. Forbruget, som på papiret er 16,9 km/l efter den nye WLTP-skala, er ikke urimeligt.

Tucson er en rummelig og praktisk høj bil, hvor bagagerummet kaperer 513 liter. Foto: Jens Overgaard

Tag Plus-pakken Fra at være en lidt dyr bil ved introduktionen er Tucson reguleret ned i pris, både som følge af afgiftsomlægninger og justeringer fra importøren. Det er dog stadig er stort minus, at Tucson i modsætning til Qashqai ikke har nødbremse som standard. Et plus er dog, at Hyundai åbenlyst reklamerer med en Plus-pakke, hvor man for rimelige 15.000 kroner blandt andet får syvtommer skærm, 2-zonet klimaanlæg, Apple Carplay, tagræling, ventilation i bagsæde og en sikkerhedspakke med nødbremse, der har fodgængergenkendelse, bakkamera, baksensor, og aktiv vognbaneassistent med i prisen. At teknologien dog ikke nødvendigvis er helt moden endnu fik vi også en oplevelse af. Nødbremsen med fodgænger- og cyklistregistrering fik nemlig bilen til at bremse kraftigt på et tidspunkt, da vi med lav hastighed kørte parallelt med en cykelsti, der havde et sving, og bilen troede, at cyklisten kom ud på vejen, selv om vejkommende stadig var på cykelstien. Til den positive side kan man sige, at sikkerhedsudstyret ikke tager nogen chancer. Hvis du har brug for mere trækkraft, kan du få Tucson med firehjulstræk i versionen med den største dieselmotor til priser, der ligger 25.000-30.000 kroner over forhjulstrækkerne. Tucson kan ligesom fætteren Kia Sportage fås med den nye 2,0-liters diesel, der fungerer som mild hybrid med 48-volts system og en dieselmotor på 185 hk. Vores erfaring fra Kia-modellen er dog, at du ikke skal købe den på grund af en forventning om optimal brændstoføkonomi, men et boost til motorkraften.

Den mellemstore Hyundai Tucson crossover har en imposant front med en kølergrill af Audi-dimensioner. Inden døre er den ellers solide bil dog noget mere ydmyg. Foto: Jens Overgaard

Konklusion På bundlinjen står Hyundai Tucson som en crossover, hvor du i grundversionerne med en 132 hk benzinmotor eller en 115 hk diesel og manuelt gear får en solid og veludstyret familieflytter til dem, der er fire i husstanden. For 50.000 kroner mere får du så den let større motor, som giver det overskud i hverdagen, som vi ville foretrække, mere udstyr og automatgear, som gør køreoplevelsen mere flydende.