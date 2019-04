Der er mere rift om de høje crossovermodeller. Det betyder helt naturligt, at bilproducenterne får flere varer på hylderne og på den front udvider modelprogrammerne. Det gælder også hos Hyundai, som nu giver mere bredde til Tucson.

Modellen, som kom i 2015, lanceres nemlig som mild hybrid, hvor et batteri på 48 volt og en elmotor hjælper i to versioner med dieselmotor. Den ene version er med en 1,6 liters dieselmotor på 136 hk, mens den anden er en 2,0 liters dieselmotor, der yder 185 hk.

Ifølge Hyundai giver teknologien et forbrug, der er syv pct. mindre end ellers. Der er dog ikke opgivet specifikationer. Men erfaringer med søstermodellen Kia Sportage viser, at vi i praksis er nede på så beskedne tal, at det ikke er sikkert, at du reelt kan mærke forskel. Den billigste hybrid med dieselmotor starter fra 325.000 kr.

I den anden grøft kommer Tucson i en sportslig N-line, der har reference til den hårdtpumpede i30N med 275 hk. N-line handler dog kun om trim, hvor der indvendig og udvendigt er stylet med sort, rød og aluminium. På de ydre linjer kan N-Line modellerne kendes på sort kølergrill, sorte indlæg i lygterne, sorte sidespejle, mørke fælge og dobbeltudstødning.

Indvendigt kommer N Line med bl.a. aluminiumspedaler, røde kontrastsyninger, dellæder/alcantara, sort loftshimmel, LED-forlygter, 19" alufælge og N-logoer på gearknop og sædeindtræk.