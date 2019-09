Her er måske en kommende elektrisk SUV fra Hyundai

45 EV-konceptet er en slags hatchback, der bygger på Hyundais og Kias nye fleksible elektriske platform, der skal danne basis for en række elektriske modeller, som selvfølgelig også kommer til at omfatte highend-mærket Genesis, som mest slår sine folder i USA.

Navnet 45 refererer nemlig til, at det er 45 år siden, designikonet Giugiaro kreerede det stilrene Pony Coupé-koncept. Udefrakommende vil dog nok have svært ved at se ligheden. Men ifølge Hyundai er der en del linjer til fælles med det historiske-koncept.

Lysdioder viser rækkevidde

Konceptet viser en række eksempler på, hvor langt man kan gå med den nye teknologi. Det er en bil, hvor der er lagt vægt på en række praktiske detaljer. Det gælder for eksempel en LED-signatur udvendigt i bunden af dørkarmen, hvor føreren kan se, hvor lang rækkevidde der er strøm tilbage til på batteriet. Det gælder også de sidemonterede kameraer, der gør det ud for sidespejle, og som er monteret, så de mere er gemt af vejen end de foreløbige kameraer, som har den traditionelle placering på dørsiden. Det gør dem på den måde mindre sårbare over for snavs. Ydermere bliver de jævnligt rengjort af elektriske børster for at sikre udsynet.

Inden døre er der skabt en nærmest loungeagtig kabine med megen plads og lys. Her bydes de ombordværende velkommen ved, at forsæderne kan dreje sig mod disse, når dørene åbnes, og endda vendes hele vejen mod bagsædepassagerne under pauser. Elbiler er i forvejen rummelige, men her er pladsen ekstra godt udnyttet ved brug af flade "skateboard"- batterier, som nemmere kan passes ind, mens elmotorerne er monteret uden for kabinen.