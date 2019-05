Det er i alle tilfælde et beløb, som skal afregnes fra den første måned, selv om du i mindst to år er dækket af garantien og i de første år forhåbentlig kun får udgifter til en håndfuld serviceeftersyn, der ofte typisk ligger på omkring 3000 kroner for hvert. På den anden side kan du også betragte aftalen som en slags delvis udvidelse af garantien og en forsikring mod uforudsete udgifter. Samtidig medfører de autoriserede serviceeftersyn også vejhjælp og mobilitetsservice.

Der er også forskel på den månedlige pris, alt efter model, køremønster, og hvor længe aftalen skal løbe. Hvis du for eksempel er den glade ejer af en ny VW Polo 1,0 TSI på 90 hk, kan du få en aftale, der løber over 36 måneder og 15.000 kilometer om året for 199 kroner om måneden. Men, hvis du har tænkt dig at beholde bilen længere, stiger prisen gradvist, og koster 387 kroner om måneden ved fem år og topper ved seks år, hvor det koster 493 koner om måneden, som altså skal betales fra dag 1.

Sådan lyder tankerne bag de serviceaftaler, som stort set alle forhandlere af nye biler tilbyder. Det kan der være sund fornuft i, men det er ikke nødvendigvis en god forretning for dig som bilejer, og der er en række detaljer, som du skal være opmærksom på, før du skriver under.

Selv om servicekontrakterne som udgangspunkt dækker det samme, er der forskel. Det viser en gennemgang af betingelserne fra VW og Peugeot. De dækker som udgangspunkt det meste, der omfatter service, reparationer og daglig slid som pærer og viskerblade. Men der er undtagelser.Nye dieselbiler skal i dag have Adblue, hvor der bruges en liter pr. 800-1000 kilometer. Her er der ved VW kun opfyldning ved service og ikke imellem, mens partikelfilteret, som går yderst sjældent, dog ikke er omfattet. Hos Peugeot får du til gengæld også garanteret en gratis lånebil ved service, mens du selv skal betale lånebilen ved reparationer. Lånebil er i forvejen inklusive ved nogle forhandlere af de to mærker, men langtfra alle. Peugeot har også fem procent rabat på aftalen, hvis biler er finansieret gennem Peugeot.

Stigende tendens

Hos Peugeot ser pressechef Hanne Sørensen, at flere kunder indgår service- og reparationsaftalerne.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel på vores serviceaftaler. Og da Peugeot 208 jo er den mest solgte model, er der helt naturligt stor interesse for serviceaftaler til denne model, siger Hanne Sørensen, som mener, at kunderne vælger aftalerne af flere årsager.

Det handler ifølge hende både om priser, som er attraktive, men også et ønske om at have snor i omkostningerne.

- Tendensen er, at kunderne efterspørger overblik over deres omkostninger, siger hun.

Hos FDM er man generelt forbeholdne over serviceaftaler over en kam. Casper Schad, som er advokat hos FDM, peger på, at der er både fordele og ulemper ved aftalerne.

- Fordelen er, at man kender budgettet med sikkerhed og ikke får måneder med nul kroner i udgift og måske nogle med 10.000 kroner, siger Casper Schad og fortsætter:

- Det kan samtidig være en fordel, hvis man har en bil, som er reparations- og servicekrævende.

Han konstaterer, at prisfordelen forsvinder, hvis man opsiger lang aftale før tid, og peger på, at der også er andre ulemper.

- Nogle aftaler binder kunden længere tid ad gangen til et bestemt mærke eller værksted, og det kan være et problem, hvis man flytter eller bliver uenig med værkstedet, siger han.

Casper Schad har en række klare råd til, hvad man skal tage med i betragtning, før man binder sig til en serviceaftale. Det handler i al enkelhed om at finde lommeregnerne frem og se, om ens umiddelbare udgifter tjener sig hjem.

- De fleste oplever nok at betale mere, end de får. Man skal være opmærksom på prisen i aftalen, og hvad den dækker. Ofte kan det bedre betale sig at sætte penge i banken. Priserne burde i højere grad afspejle, at man som kunde binder sig til at bruge det samme værksted over en periode, siger Casper Schad.