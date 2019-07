Her er den nye elektriske Mini

Batterier tager ikke plads

Ellers fejler præstationerne ikke noget i Mini Cooper SE'en, der klarer 0-100 km/t på 7,3 sek. og har en topfart på 150 km/t. Hurtigladning kan klares med op til 50 kW, hvilket betyder, at den kan lades op til 80 pct. på 35 min. Det sker ved et ladestik, som er placeret der, hvor tankstudsen ellers er på de andre Minier. Med en wallboks hjemme på 11 kW kan de 80 pct. klares på 2,5 time - mens det tager 3,5 time for en fuld opladning.

Batteripakken er placeret i midten af den tredørs Mini, og BMW, der står bag, lover, at batterierne ikke tager plads indendørs.