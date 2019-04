Her er Volkswagens nye kinesiske bilmærke

Lyder det mærkeligt? Det er det også, og det bliver ikke mindre underligt af, at de tre første modeller hedder noget så teknisk som VA3, VS5 og VS7. Men der er mening med galskaben. I forvejen har der længe gået rygter om, at VW ville skabe et discountmærke a la Dacia på baggrund af ældre komponenter. Men i stedet kommer der nu foreløbigt et helt nyt brand, der bygger på mere moderne teknologi og er rettet mod unge førstegangskøbere fra Kinas voksende middelklasse.

Det er alle biler, som bygges sammen med FAW-VW i byen Changdu i landets sydvestlige del, der er det tyske mærkes samarbejdspartner i Kina. Her debuterer crossoveren VS5 senere i år. Hvis du undrer dig over alle navnene, er der en forklaring.

Et godt navn

Imidlertid har Jetta-navnet en helt anden historik i Kina, hvor sedan-modellerne sammen med de lidt større Santana, der er sedanversioner af Passat, har været med til at sætte landet på hjul de sidste 35 år.

Jürgen Stackmann, som er bestyrelsesmedlem hos VW, forklarer, at Jetta i Kina er en succes, som forbindes med kvalitet, driftssikkerhed og som en sikker bil.

- Jetta har bragt mobilitet til masserne, ligesom Boblen har gjort det i Europa. Modellen har bragt Kina på fire hjul og er en af de mest populære VW-modeller i landet. Jeg overdriver ikke ved at kalde den et ikon, som har opnået et uhørt højt niveau af forbrugertillid. Fra et kinesisk synspunkt er Jetta en opnåelig drøm om et bedre liv, siger han.

Volkswagen satser stort med det nye mærke, som skal supplere de kendte VW-biler, og der skal være 200 forhandlere i gang, inden året er omme.