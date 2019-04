Vi besøger Jaguar Land Rover Classic Works, som er verdens mest usædvanlige bilfabrik. Her bliver klassikere som Jaguar E-Type, Land Rover Defender MK1 og Range Rover MK1 bygget op fra bunden og får nyt liv.

En ung mand polerer med sirlig hånd det sølvlakerede karosseri på en klassisk 12-cylindret Jaguar E-Type fra 1960'erne. En stribe 88-tommers Land Rovere Series 1 fra 1950'erne i den skinnede originale, Cockpit Green står linet op, flankeret af en orange tredørs Range Rover Classic fra starten af 1970'erne. Alle ser lige så nye og sprøde ud, som da de forlod fabrikken. Og det er de også! Vi befinder os på Jaguar Land Rover Classic Works i Ryton-on-Dunsmore, der ligger i Coventry i The Midlands tæt på den engelske bilindustris store fabrikker, og hvor producenten har skabt verdens mest usædvanlige bilfabrik, der for entusiaster med engelsk bilbegejstring i blodet nærmest kan sammenlignes med julemandens værksted.

Jaguar Land Rover Classic Works Har til huse i Ryton-on-Dunsmore, Coventry, England. Her opbygges Land Rover MK1, Range Rover Classic og Jaguar E-Type helt fra bunden. Men andre modeller kan også opbygges på bestilling.En Reborn Land Rover Series 1 (produceret fra 1948 til 1957) koster fra 75.000 pund, mens det er 165.000 pund for Range Rover Classic (1970-1996) og fra 315.000 pund for Jaguar E-Type. (1961-1975) Du kan også få en opbygning af din egen bil. Her er priserne individuelle.



Stedet bygger fra bunden seks Jaguar D-Type XKS, der koster 1 mio. pund og opbygger 150 stk. ottecylindrede Land Rover Defender i 70-års jubilæumsudgave. Prisen er 150.000 pund per stk.



Fra 2020 starter produktionen af en elektrisk version af Jaguar E-Type, som ombygges.



Du kan få en guided tur til 49 pund. Herfra er ikke langt til Britisk Motor Museum i Gaydon, som er et overflødighedshorn med en kæmpesamling af historiske biler fra den engelske bilindustri.

Motorerne renoveres og alle de bevægelige dele i bilerne skiftes ud. Arbejdet med hver bil taget typisk omkring et år. Foto: Jens Overgaard

Sjælen med Her kan de klassiske engelske biler få nyt liv og vitalitet, så de kommer til at fremstå som nærmest spritnye. Jaguar Land Rover Classic Works, som er en underafdeling af fabrikken og blev skabt i 2017, er også gået skridtet videre og bygger de ni eksemplarer af den legendariske Jaguar D-Type XKSS, som skulle være bygget på Jaguars Browne Lane-fabrik i 1957. Her blev 16 biler leveret, mens ni gik til ved en brand. De bliver nu genskabt. Og så er der lige produktionen af 150 stk. Land Rover Defendere med ottecylindret motor. De bygger på seneste generation, der blev produceret frem til 2016, men som genopstår i en 70-års jubilæumsudgave og ud over nyt hjerte bl.a. opgraderes med sportsinteriør, forstærkede bremser, LED-forlygter og automatgear. Få biler har en så stærk forhistorie som netop de tre modeller. Og det er også en del af baggrunden for Jaguar Land Rover Classic Works. - Vores forhistorie er vigtig for os. Den vil vi gerne beskytte. Det handler ikke kun om biler. Det er en følelsesmæssig rejse, både for ejerne og dem, der laver bilerne. Alle køretøjerne har deres egen forhistorie. Det er ikke kun et job at være her. Det handler om både indstilling og kundskaber. Det skal komme fra sjælen, forklarer Tony O'keeffe fra Jaguar Owner Relations, som har kontakt med de mange bilentusiaster, og som vi møder før turen gennem værkstederne.

De klassiske Landrover Defender Mk 1.modeller, forrest, genskabes, mens den seneste version af modellen, bagerst, original-ombygges til en V8-version. Foto: Jens Overgaard

Helt genfødte biler Det er dog også klart, at det store set-up har en markedsføringsmæssig værdi i en tid, hvor forhistorie betyder mere end nogensinde. - De, der køber en ny Jaguar eller Land Rover eller Range Rover, behøver ikke at være interesseret i en gammel. Men de, der køber en gammel, kunne blive interesseret i en ny. Og på den måde er fødekæden holdt, siger han. Mest nærværende for de fleste er muligheden for at købe en Land Rover, Range Rover eller Jaguar E-Type, som er "Reborn". Her finder folkene bag en forholdsvis velholdt donorbil, der så bliver skilt ad til atomer og får nye dele og en total motorrenovering, hvor alle bevægelige dele skiftes, så det dybest set kun er undervogn og karrosseri, som er tilbage af den originale bil. Ejere af de klassiske modeller kan dog også komme med deres egen bil, som så får en "restored" omgang, der omfatter samme behandling med originale dele af fabrikkens folk og et certifikat med oven i hatten. Det er dog heller ikke billigt: En reborn Land Rover koster således fra cirka 75.000 engelske pund eller 660.000 kr. med en kurs på 8,77, en Range Rover Classic starter fra 165.000 pund. før afgifter og en Jaguar E-Type 299.000 starter fra 315.000 pund. Ab fabrik. Til sammenligning ligger Jaguar D-Type XKSS i 1,0 mio. pund og de ottecylindrede Land Rover Defenders i 150.000 pund. Men de er alle udsolgte. Prisen for "restored-modellerne" er individuel.

Instrumentbordet, som fra denne Land Rover får en stor omgang på fabrikken, hvor man også genskaber de gamle bakelit-kontakter i nye materialer, der ikke er så skrøbelige som de gamle. Foto: Jens Overgaard

Bedre end nye Der er tale om mere end blot en renovering. De gamle dele kan nemlig genskabes med 3D-teknologi, uanset om det er karosseridele eller greb i bakelit, hvor alt produceres i et nyt mere holdbart materiale sammen med et firma, der har knowhow fra at lave rekvisitter til Hollywoods filmproduktioner. Således er lakken også mere slidstærk end fabrikslakeringerne fra dengang, mens læderinteriøret i de biler, som har dette, nu er lavet med gennemfarvet læderbetræk fra skotske køer, hvor det tidligere var Connolly-læder, der var farvet i overfladen og krakelerede, når det blev slidt. Fabrikken har sit eget læderskrædderi, hvor de nye sæder med Dunlopillo-fyld, som er langt bedre fyld end ophavet, også laves. Sæderne støtter bedre og er højere. Men det kan også give udfordringer. Hvis ejeren kommer med sin egen bil, som vedkommende lige kan være i, kan de måske blive problemer med at få plads til hovedet. Derfor bliver der talt indgående undervejs i processen, som typisk løber over 10-13 måneder. - Derfor har vi også hele tiden en diskussion med kunden om mulighederne, forklarer Tony O'keeffe, der har været ansat i foretaget siden 1960'erne og i dag er guiden på stedet, og som viser os rundt i det 13.000 kvadratmeter store kompleks, hvor mere end 120 personer har deres gang. Han er ikke i tvivl om, at en reborn-model er bedre end originalen. - Det er i princippet den samme, men en bedre bil. Det er ikke alene lakken, som er bedre end i 1960'erne. Den er også bedre samlet, siger Tony O'Keeffe. Spørgsmålet er så, om der ikke går noget autentisk væk ved processen? - Nogle vil nok kalde den originale mere original. Men de fleste vil nok finde den nye bedre, mener Tony O'Keeffe.

De modeller, som har læderindtræk, får nyt gennemfarvet læder af bedre kvalitet end det oprindelige. Foto: Jens Overgaard

På jagt efter donorbiler Folkene bag har konstant opkøbere ude i verden for at finde donorbiler, som er gode nok. Hvis de skal ind i et bestemt land, kræver det ofte, at bilen er typegodkendt til dette. - Vi fandt en Land Rover i Canada, som havde været brugt til at trække både op på land med. Men den var belastet og blevet svejset så mange gange i karrosseriet, at den var umulig at renovere, siger Tony O'keeffe. Ombygningerne hos Jaguar Land Rover Classic Works stopper dog ikke her. Folkene bag har udviklet en elektrisk Jaguar E-Type, hvor V12'eren altså er udskiftet med en elmotor, og som kommer i produktion i 2020. Den debuterede til brylluppet mellem prins Harry og Megan Markle, hvor prinsen kørte i bilen til brylluppet. Det er dog en mere omfattende ombygning. Bileventyret her fortsætter. En kæmpehal bagved produktionen rummer nemlig cirka 500 biler, der både er donorbiler og køretøjer fra Jaguar Land Rovers private samling. Her er masser af billækkerier at beskue. Det gælder også nyere, som bl.a. en sjælden Jaguar C-X75 og en Range Rover Sport SVR, der begge var med i James Bond-filmen Spectra, hvor Range Roveren står autentisk med mudderstænk, som den så ud, da den kom tilbage fra filmoptagelserne. Den er helt bevidst ikke vasket. For bilen skal være så autentisk så muligt, ligesom alt andet i det klassiske bilunivers i Coventry.

