Stor test af sommerdæk viser, at producenterne er blevet bedre til at udvikle dæk, som matcher det våde danske føre. Men Michelins nyeste helårsdæk et blevet er skarpere alternativ.

Her er der topkarakter til forholdsvis nye dæk som Bridgestone Turanza T005 og Vredestein Sportrac 5, der begge får fem stjerner, mens den nye generation af Michelins Cross Climate helårsdæk, kaldet Plus, kommer ind på en overraskende tredjeplads med fire stjerner, fulgt af mere klassiske sommerdæk fra Goodyear og Firestone.

Vær opmærksom på dækkenes egenskaber på våd vej og slidstyrke. Lad dig ikke lokke af et godt tilbud, før du har undersøgt fakta. Gør dit valg af dækmærke og type klar - og indhent flere tilbud. Hvis du kører få kilometer og meget i by, kan du overveje helårsdæk.TestenI undersøgelsen fra ADAC og FDM er dækkene testet for deres egenskaber på tør og våd vej samt i forhold til dækstøj, slidstyrke og rullemodstand (brændstofforbrug). Egenskaberne på våd og tør vej vægtes højest og afgør forskellen mellem de bedste og de dårligste dæk.Testen af sommerdæk kan læses på www.fdm.dk og i marts-nummeret af FDM-bladet Motor.

Han peger på, at det er et oplagt dækvalg, hvis man i forvejen kører på helårsdæk. Men hvis man normalt skifter fra sommer til vinterdæk og omvendt, får man stadig bedre egenskaber med rene vinter- og sommerdæk. Cross Climate klarer sig rimeligt godt og har en slidstyrke, der er dobbelt så god som testens ringeste. Men det har også nogle svagheder. På helt tør vej bremser de bedste rene sommerdæk bedre, mens dækket også tidligere har vist at have udfordringer i høj sne. Almindelig sjap klarer det fint.

- Hvis man vil undgå bøvlet med at skifte dæk hvert halve år, kan Cross Climate Plus-dækket være et alternativ, siger Søren W. Rasmussen.

Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør hos FDM, konstaterer, at helårsdækket fra Michelin kan være et alternativ, især i miniklassen, hvor flere gerne vil køre med det samme dæk året rundt.

Bedre i vådt føre

Over en kam er niveauet dog højt:

- Vi kan se, at dækproducenterne er blevet bedre til at udvikle dæk, som passer til det danske klima. Det vil sige, at man vægter dæk, som er sikre i vådt vejr, det er noget, som de fleste i denne klasse lægger vægt på frem for rent sportslige køreegenskaber, siger Søren W. Rasmussen.

Han kan også konstatere, at eco-dæk med lavere rullemodstand og dermed brændstofforbrug også i år har svært ved på samme tid også at skulle være gode på køreegenskaber og holdbarhed. ADAC og FDM veksler mellem størrelserne og testede i fjor 14- og 16-tommer-dæk. Her var det andre mærker og modeller, som kom til tops, hvilket illustrerer, at der er forskel.

- Dæk ligner jo hinanden. Derfor er det også godt, at vi har denne type test til at vise forskellen, siger Søren W. Rasmussen, som har et par klare råd til dem, der skal ud at købe dæk:

- Vær især opmærksom på dækkenes egenskaber på våd vej. Lad dig ikke lokke af et godt tilbud, før du har undersøgt fakta om dækkenes egenskaber og levetid. Gør dig fra starten klart, hvilket dæk du vil have, og indhent flere tilbud. Det er ikke usædvanligt at kunne spare 1000 kroner på fire nye dæk, siger Søren W Rasmussen.