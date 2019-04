Frygt for prisstigninger pressede bilsalget op

Salget af nye biler satte rekord i marts, hvor udsigten til de bebudede prisstigninger, som blev aflyst, fik danskerne til forhandlerne.

Endnu en gang kunne bilsalget sætte rekord, og igen var det politiske ændringer, som fik bilkøberne i gang. I marts kom der nemlig nummerplader på 26.323 biler, hvilket gør måneden til den største nogensinde. Årsagen er klar. Frygten for prisstigninger på op til 15 procent fik nemlig danskere i købstanker til at valfarte til bilforhandlerne. Imidlertid besluttede politikerne midt i marts at udskyde en bebudet afgiftsforhøjelse i halvandet år, hvilket afblæste stigningerne, der også satte præg på salget i februar. Men mange havde alligevel nået at skrive under på en slutseddel. Baggrunden er omlægningen til den mere retvisende WLTP-norm for brændstofforbruget. Det skulle ske, uden at det fik betydning for priserne. Men det skete alligevel, da de nye tal kom ind i statens regneark, og nu er den bebudede forhøjelse så indtil videre udskudt til slutningen af 2020.

Bilsalget i marts 1. Nissan Qashqai: 1.4882. Peugeot 208: 819



3. Toyota Yaris: 774



4. Renault Clio: 703



5. Ford Focus: 669



6. Citroën C3: 649



7. Toyota Aygo: 604



8. Citroen C1: 528



9. Peugeot 308: 526



10. VW T-Roc: 516



11. Skoda Citigo: 505



12. VW Golf: 503



13. VW Polo: 481



14. Opel Astra: 478



15. Skoda Fabia: 475



16. VW Up: 458



17. Skoda Octavia: 438



18. Toyota C-HR: 409



19. VW Tiguan: 401



20. Ford Fiesta: 398



Kilde: De Danske Bilimportører

Peugeot 208 er tilbage i toppen og lander på en andenplads i marts. Foto: Peugeot

Gammel kending tilbage Den mest sælgende bilmodel i marts er en gammel kending, nemlig Nissan Qashqai, som med 1488 biler solgte næsten dobbelt så mange som Peugeot 208, der med 819 eksemplarer kom ind som nummer to efter at have været helt væk i februar. Den blev fulgt af Toyota Yaris, Renault Clio og Ford Focus. Til gengæld finder vi de ellers godt sælgende VW-modeller længere nede på listen. Nogle bilimportører har dog også været mere fremme i markedsføringen af de bebudede prisstigninger end andre, hvilket også kan have spillet ind.

Toyota Yaris er en gammel kending, som sidste måned landede på en tredjeplads. Foto: Christian Schacht

Mikroklassen hænger ved Bemærkelsesværdigt er det også, at mikrobiler som Toyota Aygo og Citroen C1 samt til dels VW Up hænger ved, selv om den klasse nu er kørt agterud af mikrobilerne. Peugeot 108 er til gengæld helt væk. Det skyldes, at Interdan, som importerer både Peugeot og Citroën, altså satser helhjertet på C1 i denne klasse med kampagnepriser. I den lidt større miniklasse deles Citroën C3 og Peugeot 208 om rovet. Gunni Mikkelsen, som er direktør for De Danske Bilimportører, konstaterer, at salget er faldet til et mere normalt niveau, efter at politikerne har afblæst stigningen. Og han forventer, at vi i de kommende måneder også vil se en afsætning i et mere normalt leje.