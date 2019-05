Fransk konceptbil er en kørende helikopter

Ny elektrisk og selvkørende konceptbil fra Citroën viser, hvordan kabinen kan gøres til et rum, som næsten svæver hen over vejen.

Der er efterhånden langt mellem de helt futuriske konceptbiler, vi så før i tiden. Men nu slår Citroën et ordentligt slag i bolledejen i anledning af mærkets 100-års jubilæum.

Det sker med det elektriske "19-19 Concept", som med sin bobleagtige kabine er inspireret af designet på en helikopter og fører sig frem på enorme hjul, der er på hele 30 tommer og bestykket med 255/30'er dæk fra Goodyear.

Bilen, som viser et fremtidsscenarie, hvor køretøjer ikke har kofangere, fordi de er selvkørende, skal også give et bud på fremtidens kabineindretning. Inden døre er således skabt en slags boble, hvor de ombordværende kan opleve at være helt isoleret fra vejen. Det sker bl.a. med en opbygning, hvor indvendige hjulophæng skal få kabinen til at være helt plan, uanset hvor mange mindre vejbump der måtte være.

Det sker, fordi hjulene bevæger sig helt uafhængigt af kabinen og ydermere er dæmpet med Citroëns "Progressive Hydraulic Cushions"-system, der allerede findes i visse modeller i dag. Inden døre kan de ombordværende samtidig hygge sig i særlige personligt tilpassede chaiselongagtige sæder og endda betragte vejen direkte gennem glasbunden her.