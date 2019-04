For Jan Mathisen har det altid handlet om begejstringen for fart. Lige fra speedbådseventyr i Køge Bugt over tiden som jagerpilot til rollen som medarrangør af Sportscar Event. Undervejs har han haft et hav af biler - mest Porscher - og nu har han endelig fundet sin favorit

Hvis man har fløjet med lydens hastighed i en F-16 og en F-100 Super Sabre, virker det næsten bizart, at man kan hævde, at en 40 år gammel Porsche 930 Turbo er den sjoveste Porsche, der findes. Men det kan Jan Mathisen, og hans automobil-cv viser, at hans referenceapparat er i orden. Nu er køreglæde jo en subjektiv størrelse, men Jan Mathisens begrundelse giver mening. Den vender vi tilbage til senere. Jan Mathisen har altid været fascineret af fart. Som teenager sejlede han ofte ud fra Hundige Strand i Køge Bugt. Jo vildere vejret var, desto større var den unge Jans begejstring. - Jeg fatter ikke, jeg fik lov. Jo mere det blæste, jo bedre. Jeg vidste sådan cirka, hvor de tre til fire store sten lå, og så var det ellers bare ud igennem bølgerne med fuld knald på speedbåden. Det var en blanding af farten og udfordringen, der gav en rus. Det, tror jeg, er, hvor min fartbegejstring startede. Det handlede om at beherske båden og finde grænsen.

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Jan Mathisen er tidligere jagerpilot og har været grebet af fart, siden han som teenager piskede rundt i Køge Bugt i en speedbåd i stormvejr. Han har ejet tæt på alle de Porsche 911, der er værd at eje, og nu har han fundet den bedste ? en 911 Turbo fra 1978. Foto: Søren Bidstrup

Til lands og i luften Derefter gik det den slagne vej for en ung mand i slutningen af 1960'erne. Først en knallert, der var både boret og hakket, og så en motorcykel. - Jeg fik en Yamaha 180 ccm-motorcykel, da jeg blev 18 år. Den kørte jeg til gymnasiet på i al slags vejr. I Wrangler-jakke og cowboybukser. Dengang kunne man ikke mærke kulden. Efter en flirt med idéen om at læse biologi søgte han ind i Flyvevåbnet som pilot. Ikke fordi han brændende ønskede det, men fordi han først og fremmest ville bevise, at han kunne klare optagelsesprøven. Til sin egen store overraskelse blev han optaget, og det blev starten på en karriere som jagerpilot. Først i F-100 Super Sabre og så i F-16. Så skulle man mene, at behovet for fartfodrede adrenalinsus var mættet, men under uddannelsen i USA kørte han på datidens superbike - en Honda CB 750 - og da han kom hjem, tunede en af eskadrillekollegaerne hans Morris Mascot i et omfang, så den til sidst måtte opgive ævred. Derefter var han forbi både en Datsun 240 Z og en Lotus Europa. Sjove biler, men de var konstant kilder til mekaniske udfordringer.

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Jan Mathisens Porsche 911 Turbo fra 1978 er bare én af mange hurtige sportsvogne til det årligt tilbagevendende Sportscar Event, hvor en række entusiaster som Jan Mathisen kører penge ind til Børnecancerfonden. Foto: Søren Bidstrup

Porsches bagkatalog I midten af 1980'erne var Jan Mathisen begyndt at flyve som pilot for SAS, da en af hans kollegaer havde en Porsche 911, han ville sælge. - Jeg lånte den, og efter 20 meter var jeg solgt. Alt fungerede, og det føltes, som om det ville blive ved med at fungere. Bilen føltes næsten ny, selv om den var 10 år gammel, husker Jan Mathisen, når han tænker tilbage på sit møde med sin første 911'er. I 1990'erne flytter han til England nogle år med sin kone, og der begynder han ved siden af sin pilotgerning at hive brugte højrestyrede 911'ere over fra en kontakt, han havde i Sydtyskland. - Specialmodellerne af Porsche 911 fremstilles ofte kun i meget begrænsede serier som venstrestyrede (til det engelske, japanske og australske marked, red.), så efterspørgslen efter GT3/RS og Turbo-modeller var stor i England. Jeg hentede vel omkring 20 biler derover i mine tre år. Det var ikke for pengenes skyld, for jeg tjente ikke alverden på det. Men jeg fik mulighed for at bladre lidt i Porsches katalog og prøve en masse forskellige modeller. Da han kom hjem til Danmark igen, fik han endelig fingrene i drømmebilen - en Porsche 911 RS Leichtbau fra 1973. Efter afgift havde han den på danske plader for omkring 400.000 kroner. Et halvt år efter blev han budt 800.000 kroner for den af en amerikaner. - 400.000 kroner skattefrit på et halvt år, det kunne jeg ikke sige nej til, så jeg slog til.

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Fordi bilen er fra 1978 er den analog og direkte på en anden måde end en ny Porsche 911. Den rå og direkte fornemmelse er det, der gør den speciel for Jan Mathisen. Foto: Søren Bidstrup

Sportscar Event I dag går de for mellem tre og seks millioner kroner uden afgift, men det begræder Jan Mathisen ikke, for salget gav ham mulighed for at køre Ferrari. Han var blevet involveret i Sportscar Event, der er en årlig begivenhed på Jyllandsringen, Sjællandsringen og Odense Lufthavn, hvor entusiaster sælger ture i passagersædet på deres superbiler. Overskuddet går til Børnecancerfonden, og her ville en Ferrari pynte i feltet. Først kørte han Ferrari 328, så 360 Modena og til sidst 360 Stradale. Til sidst blev Ferrari-ejerskabet dog for bekosteligt. - Et par sidespejle kostede 14.000 kroner, og hver gang der skulle laves noget større på den, skulle motoren ud. Det kostede rask væk 40.000-50.000 kroner hver gang. Så Jan Mathisen vendte tilbage til Porsche. Han købte en 996 Turbo og fik den tunet af en specialist med erfaring fra den tyske Porsche-tuningsspecialist RUF. - Den fik 480 hk og 700 Nm, og jeg siger dig, den var hurtig, men den sagde mig ikke noget. Hvad kan du bruge den til i Danmark? Min kone fandt den også for voldsom. Så jeg endte med at sælge den og købe en Porsche 930 Turbo fra 1978.

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix De brede skærmkanter afslører, at det her er ikke den almindelige 911er, men den hårdtpumbede turboudgave. Foto: Søren Bidstrup

Perfekt balance Det er den bil, der står i garagen i dag, og den har den perfekte balance mellem fart, direkte respons og udfordring til Jan Mathisen. Især når Turboen sparker til ved lidt over 3000 o/m. Det minder ham lidt om, når man slår efterbrænderen til i et jagerfly. Han virker overbevist om, at det er den ultimative Porsche, så jeg kan ikke lade være med at spørge, om han også ville vælge den, hvis han havde et par millioner euro at lege med. - En af mine venner har også en 930 Turbo, og han har lige hentet en Ferrari Daytona fra 1970'erne hjem. Samtidig har han også den nye Lamborghini Huracan Performante, men de gamle er jo meget skæggere. De er mere direkte og analoge. Der har vi svaret på spørgsmålet fra indledningen. Direkte og analog. Det er det, der gør Porsche 930 Turbo til den bedste Porsche i Jan Mathisens øjne. Den er hurtig og udfordrende uden at blive vanvittigt hurtig eller klinisk perfekt og dermed følelsesforladt.

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Turboudgaven af 911 fra 1978 leverer turbopower på den klassiske, gammeldags facon. Enten er der kun basiskræfterne, eller også får man hele dynen serveret. Det gør den udfordrende, men også langt mere tilfredsstillende at tackle. Foto: Søren Bidstrup