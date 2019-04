Selv om Fords mellemstore suv, kaldet Kuga, aldrig har været en rigtig sællert herhjemme, har bilen været en kæmpesucces i Europa. Tidens tand har dog været hård ved modellen, der i dag fremstår noget bedaget i forhold til nyere konkurrenter som Peugeot 3008 og Skoda Karoq.

Det bliver der imidlertid ændret på i slutningen af året, når Ford introducerer en helt ny tredje generation Kuga, hvor man oven i købet kan prale af en række nye hybridudgaver, der omfatter de mest simple milde hybrider, en klassisk hybrid og så den avancerede plug-in-hybrid. Den nye Ford Kuga kommer på markedet i starten af 2020.

Den milde hybrid arbejder med 48-volt strømsystem i kombination med den 2,0 liters dieselmotor, som har 150 hk. Den almindelige hybrid er opbygget som Toyotas hybrider, altså med en benzinmotor, her på 2,5 liter og så en større batteripakke og elmotor, hvor bilen lader sig selv op og kan køre et par km på ren strøm, mens plug-in-versionen har et stort batteri på 14,4 kWh og en ditto elmotor. Dermed skulle der være en samlet ydelse på hele 225 hk og mulighed for at køre op til 50 km på en opladning, hvorefter benzinmotoren tager over.

Plug-in-versionen er indtil videre den første af sin art i den kompakte klasse af suv'er og kan blive en særdeles interessant variant herhjemme. Flere af konkurrenterne, bl.a. Peugeot 3008 og Opel Grandland X, er dog på vej med lignende teknik.