Ford relancerer Puma - nu som crossover

Det kræver et enkelt blik ud på trafikken for at konstatere biltypens succes. Det er de små crossovere, som vi taler om, og især sællerter som Citroën C3 Aircross, Peugeot 2008, Opel Grandland X, Renault Captur, Seat Arona og ganske givet også den nye Volkswagen T-Cross og den kommende Skoda Kamiq.

Kompakte bybiler med fornuftig plads til den lille familie, et cool design og ikke mindst et godt overblik i trafikken. Sådan en bilmodel har Ford længe savnet, men nu kommer den snart. Endda med den gamle Puma-betegnelse, der for godt 20 år siden prydede en lille, køreglad sportsvogn, baseret på Ford Fiesta.

Ford Puma anno 2019 er en crossover, også baseret på teknikken fra Fiesta, og skal sælges side om side med Ecosport, der aldrig er blevet nogen succes herhjemme, og Puma kan betragtes som lillebror til den nye Kuga.