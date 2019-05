Det er noget, som sammen med Focus-familiens skarpe køreegenskaber, letløbende motorer og muligheder for blandt andet omfattende sikkerhedsudstyr var med at gøre modelserien til Årets Bil i Danmark 2019.

Friluftsliv er in. Det betyder, at der bliver solgt masser af skovmandsskjorter og vandrestøvler, som ikke nødvendigvis altid kommer ud i vildmarken. Den tendens har også spredt sig til bilernes univers, hvor producenterne drypvis er kommet med halvrustikke friluftsmodeller, der byder på terræntrim som let forhøjet undervogn, tagræling og rustikke skærmkanter uden nødvendigvis at være firehjulstrukne.

Mange opsætninger

Den er dog mere end bare en høj Focus og den eneste af netop sin slags i mellemklassen. Her byder Focus Active på en undervogn, som er en tand mere komfortabel end den sportslige og trimmede normale Focus, mens du også kan sætte bilen op i indstillinger som Eco, Sport, glatføre og terræn.

Den let hævede frihøjde på 30 millimeter foran og 34 millimeter agterude betyder, at du sætter dig mere direkte ind i bilen. Det er nok til at give både et større overblik i trafikken og en fornemmelse af at sidde mere regulært, selv om karrosserierne i en almindelig Focus og en Active er ens.