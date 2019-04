Første glimt af Kias konkurrent til VW T-Roc

Kia er på vej med en ny crossover-model i mellemklassen, som får buttede former.

Den nye generation af Kia Ceed danner ramme for en modelgeneration med vokseværk. Mellemklasse-modellen springer nemlig også snart ud som en coupéagtig crossover, der bliver en konkurrent til bl.a. VW T-Roc og selvfølgelig klasselederen, Nissan Qashqai.

Det koreanske mærke har vist den første tegning af modellen, som vises på efterårets internationale IAA motorshow i Frankfurt. Det er en model, som ud fra tegningen at dømme får en blød afrunding af C-stolpen, som ligger på linje med shooting brake-modellen, Proceed, som for kort tid siden blev introduceret herhjemme, efter at hatchbacken og stationcaren kom på markedet.