Find den bedste cykelholder

Der er mange muligheder for at få en cykel med på bilen, men der er stor forskel på priser og praktisk anvendelighed. Vi fortæller, hvad du skal holde øje med.

Valget afhænger af dit behov og pengepung samt, om bilen kan få anhængertræk på, hvilket mange mikrobiler ikke kan. Nogle, som bl.a. VW Up, kan dog få en krog udelukkende til cykelholdere, der koster 900 kr. plus montering. Hos FDM er anbefalingen dog klar:

Forårstids er for alvor cykeltid. Hvis den tohjulede skal med om bord i bilen, er der en række muligheder i flere prisklasser, der spænder fra omkring 300 kr. til en samlet pris på over 5000 kr. alt efter type, fabrikat og model.

Tjek før hver køretur, at holderen sidder solidt på bilen, og at cyklerne sidder godt fast på holderen. Kontrollér igen efter nogle km kørsel, da cyklen kan flytte sig pga. vibrationer.Fjern bagage fra cyklen. Lad være med at dække med presenning, da den øger vindmodstanden. Kuglen på anhængertrækket skal være fri for fedt og maling. Rens evt. kuglen før montering af cykelholder. Overhold max. farten for cykelholderen, der aldrig overstiger 130 km/t. Jo højere hastighed, jo større er risikoen for skader, hvis du taber en cykel. Cykler skal så tæt på bilen så muligt, jo tungere jo mere tæt. Undlad at overbelaste cykelholderen. Bilens max. kugletryk er ofte 50-75 kg for cykelholder og cykler. Den større vægt bag på bilen kan ændre køreegenskaberne. Kør langsommere og mere roligt. Undgå at købe for billigt, de lidt dyrere modeller af alle typer, er som regel mere solide. Husk lygtebom og tredje nummerplade. Den skal bestilles hos Motorstyrelsen mindst fire uger før afgang. Kilde: FDM

En cykelholder på taget kan være en fin løsning for nogle. Men overvej, at cyklen skal højt op, og der er mere luftmodstand og dermed højere brændstofforbrug. Foto: Thule

Gør dit behov klart

De kendte sakseholdere til anhængertrækket, som kan fås fra 300 kr. til 1500 kr. og kan klare to eller tre cykler frem for den dyrere baseholder med plads til fra to til otte cykler, der koster 1200-5500 kr., fungerer fint, men de kan altså give udfordringer med adgangen til bilen. Oveni kommer for begge typer anhængertræk og ledningsnet fra omkring 4000 kr.-5000 kr.

Et sæt cykelholdere til montering på taget med plads til to cykler ligger fra omkring 1100 kr. inkl. tagbøjler. Men her kan også være udfordringer:

- Du skal gøre dig klart, om alle brugerne har kræfter til at løfte cyklerne op på taget. Og der er også risiko for at ridse bilen, siger Peter Sahl.

Du skal også være opmærksom på, at der er en begrænsning for, hvor mange kg henholdsvis bilens tag og tagbøjerne må bære, hvilket for eks. kan være 50-60 kg og 40 kg. Men tjek bilens instruktionsbog og tagbøjerne. Samtidig skal du være opmærksom på, at bilen rager højere op, så hold øje, når du kører ind i parkeringshuse med videre.

Sikkerhedsmæssigt er cyklen her udelukkende sikret i bunden, så Peter Sahl foretrækker en cykelholder, der er monteret på trækket, hvilket er mere stabilt, selv om ulempen er mere længde på køretøjet. Her skal du dog også være opmærksom på at få fastgjort cyklerne tilstrækkeligt godt.

- Man skal være forberedt på, at der kan komme en pendul-effekt, hvis du foretager en undvigemanøvre,siger han.