Faceliftet Skoda Superb klar som plug-in-hybrid

Når bilen er fuldt opladet, hedder rækkevidden på ren el 55 km. Batteriet med en kapacitet på 13 kWh kan oplades på godt tre og en halv time ved en effekt på 3,6 kW. Batteripakken, som er placeret over bagakslen, tager dog noget plads. Her byder opladningshybriden på 485 liter som hatchback og 510 liter som stationcar, mens det for de almindelige Superb-modeller hedder henholdsvis 625 og 660 liter.

Her fungerer en 1,4 liters TSI-motor på 156 hk sammen med en elmotor på 85 kW, svarende til 116 hk, hvilket giver en samlet effekt på 218 hk efter den særlige formel for lige netop den type opladningshybrider.

Trafikoplysninger i realtid

Opladningshybriden har ydermere specielt udstyr som Amundsen-infotainmentsystem med navigation og otte tommer skærm, som også kan vise batteristatus og rækkevidde på el. Alle infotainmentsystemer til Superb har nu indbygget eSIM, og dermed er bilen altid online. Det betyder, at man får trafik-opdateringer i realtid, som giver mere overblik for en hurtig og præcis ruteplanlægning og f.eks. forslag til alternativ rute ved kø.

Over en kam har de faceliftede Superb-modeller fået en ny front med mere skarptskårne lygter og følger den nye stil med Skoda-navnet fordelt i et bånd tværs over hele bagklappen, hvor der også er animerede LED-baglygter. Foran er det nu også muligt at tilkøbe de præcise full LED Matrix forlygter.

Nyt ekstraudstyr er også "Predictive Cruise Control", som bruger billeder fra kameraet i forruden og data fra navigationsanlægget til at have et vågent øje på sving og fartgrænser, så farten tilpasses på forhånd. I stedet for "Blind Spot Detect" kan bilen nu fås med "Side Assist", som advarer mod bagfrakommende biler med en afstand på op til 70 meter. Samtidig er der sket en opgradering af nødbremsen, som nu har udvidet fodgængerbeskyttelse.