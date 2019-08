Facebook-grupper vinder frem med råd og dåd

Mange bilmodeller har deres egne dedikerede facebooksider, hvor ejere og andre bilinteresserede udveksler erfaringer. Her er meget at hente, men du skal også kunne sortere i oplysningerne.

Få hjælp til at montere et midterarmlæn på en VW Up, tjek prisen på et serviceeftersyn, eller find de rigtige pærer til forlygterne på modellen.

Mulighederne for at få hjælp og vejledning på de mange facebookgrupper for bestemte mærker og modeller er nærmest uendelige. Det er en bevægelse, som har fået endnu mere vind i sejlene i takt med, at der kommer flere elbiler på vejene, hvor teknologien nogle gange er så kompleks, at de mest dedikerede brugere ofte ved mere end mekanikeren på værkstederne. Her er der tit også spørgsmål om opladning og de nyeste opdateringer.

Det er noget, som der er mange opslag omkring hos Tesla Owners Club Denmark, der har 3.100 medlemmer, og som i den uge, vi kiggede, for eksempel også havde opslag om prisen på reparation af et styretøj og forslag til at ordne et airconditionanlæg, som ikke virker.

Men også de helt klassiske modeller har en stor dedikeret følgerskare. Det gælder netop for VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii. Den har over 5.800 medlemmer.