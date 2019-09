Et stykke grovværktøj fra Jeep

Den nye Jeep Wrangler har terrænet som hjemmebane, men den er støjende og uraffineret på asfalt.En håndværker, som kan sit kram, sigter efter ordentligt grej, ligesom en kirurg eller en topatlet heller ikke vil gå ned på udstyret.

Samme filosofi gælder hos de hardcore terrænfolk, der ikke går på kompromis. Derfor findes der biler som Jeep Wrangler, som er en firehjulstrækker, der er lige så kontant, som den ser ud. Hvis du skal helt ud i ekstremerne, tæller den stive chassisramme og ditto aksler, der giver fast greb overalt i terrænet og betyder, at du i tilspidsede situationer kan vippe med ét hjul på fast grund, mens resten af bilen svæver i luften. Det er dér, hvor den rustikke bjergged med sine brede skærme og et design-dna, der er lige så genkendeligt som Stars and Stripes, er helt på hjemmebane. Til gengæld er asfaltjunglen ikke livretten for bilen med de kantede former, der selv ved landevejsfart er på udebane. Det står klart efter en uge i selskab med den nye Jeep Wrangler Unlimited 2.0T Sahara 4x4, der starter fra 945.000 kroner, men med ekstraudstyr løber op i de 1.030.000 kroner, som testbilen koster. Det omfatter blandt andet et mekanisk låsbart bagerste differentiale, som supplerer Jeeps permanente firehjulstræk.

JEEP WRANGLER UNLIMITED 2.0T SAHARA 4X4 2 stjernerPris: 1.030.000 kroner.Jeep Wrangler: fra 945.000 kroner.



Grøn ejerafgift, halvårlig: 5460 kroner.



Forbrug: 9,1 km/l.



C02 per km: 255 g.



Motor: Firecylindret benzinmotor på 2,0 liter.



Ydelse: 272 hk.



Moment: 400 Nm/3000 omdr.



Topfart: 180 km/t.



0-100 km/t.: 12,3 sekunder.



Maks. vanddybde: 762 mm.



Frihøjde: 242 mm.



Ind-/udgang/break over vinkel: 35,4 grader/30,7 grader/20,0 grader.



L/B/H: 488/189/189 cm.



Anhængervægt m/ u bremser: 2495 kg/ 750 kg.

Wranglers døre og tag kan afmonteres, mens forruden kan lægges ned. Foto: Jens Overgaard

Grovkornet Wrangler er en model, som i hvert fald designmæssigt er baseret på den første Jeep fra 1940'erne, der var med til at vinde anden verdenskrig. Den nye generation bygger videre på den seneste model fra 2006, men den er blevet mere komfortabel på vejen, lover Jeep. Mens en konkurrent som for eksempel Mercedes G-Klasse blev langt mere civiliseret og poleret, da der endelig kom en anden generation efter 40 år, er Jeep Wrangler stadig den lidt grovkornede fløs. Det betyder, at du skal ville bilen, der helt klart mere er i sit rette element på hullede grusveje i Nevada-ørkenen frem for billardbord-plan asfalt på den jyske højderyg. Overtegnede har i hvert fald ikke, siden jeg kørte den gamle Land Rover Defender, oplevet en bil, der som Wrangler er så uharmonisk, larmende, vindfølsom og med et så enormt ratslør. Vi tager fat i håndtaget på den store fordør med synlige hængsler og hopper om bord i bilen, hvor forruden kan lægges ned, mens døre og tag kan afmonteres. Kørestillingen er ret op og ned, mens udsigten åbenbarer en minimalistisk, men funktionel instrumentering. Her kan du på bedste offroad-vis styre fremfærden med en manuel omskifter mellem terrængearene, der spiller sammen med en ny ottetrins automatgearkasse. Med en vadedybde på mere end 76 centimeter og en evne til at forcere stejle stigninger er vi godt med. Interiøret med alt fra sæder til de ekstra isolerede instrumenter er vaskbart, så vi kunne i princippet spule det hele med en vandslange. Oven over os har vi en styrtbøjle, hvor glasfibertoppen er spændt på. Desværre indbød vejret ikke til at klikke toppen af. Så vi må nøjes med det opslåede tag, der ved en fart over 50 kilometer i timen rumler, og hvor det ved motorvejsfart er stort set umuligt at føre en samtale uden at råbe på grund af vibrationsstøj fra glasfiberhardtoppen. Til gengæld er pladsen regulær, og adgangen til bagagerummet på 548 liter klares nemt gennem en todelt bagklap.

Den ottetrins automatgearkasse med Jeep-logoet spiller sammen med et gearskifte til terrængearene. Foto: Jens Overgaard

Sejlende styretøj Undervejs skal der løbende korrigeres i det tunge rat, som har en frigang så løs, at klokken ville vise kvart over, hvis det var et ur. Og da vi på en motorvejstur passerer Vejlefjordbroen, skal der virkelig holdes fat og rykkes i rattet, da vinden tager fat i bilen. Der er ekstra god grund til et fast greb. Bilen hentede nemlig i sin tid en dumpekarakter på én stjerne ved den europæiske Euro NCAP-sikkerhedstest, hvilket fik FDM til at kalde resultatet for katastrofalt ringe. Den firecylindrede 2,0-liters benzinmotor på 272 hk kan godt lægge fra land i de lavere gear, men virker noget anstrengt ved motorvejsfart. I det hele taget savner vi lyden af en mere velvoksen motor, som ville matche vægten på 2,1 ton noget bedre. Her er alternativet en 2,2-liters diesel på 200 hk, som jeg ville foretrække. Hvis du bare vil have en Wrangler, så er der ingen bil som denne. Hvis det mere handler om allround terræn- og asfaltkørsel, har Jeep en række andre modeller på hylderne. I den mere enkle og rustikke afdeling byder den nye, men mindre, Suzuki Jimny sig til. Den koster omkring en fjerdedel.

Du sidder ret op og ned i kabinen, som kan rengøres med en vandslange, hvis det bliver nødvendigt. Foto: Jens Overgaard

Konklusion Mens bilverdenen har udviklet sig, repræsenterer Jeep Wrangler en tidslomme fra den tid, hvor målet helliger midlet. Den har terrænet som sin hjemmebane, mens kørsel på alfarvej er den underordnede del. Hvis du bor i dele af verden, hvor det vægter højest altid at kunne komme frem, er det en klar prioritering. Til danske forhold - og danske priser - hvor vi forventer, at en bil har allround egenskaber, er Jeep Wrangler for grovkornet for de fleste. Til gengæld er Wrangler en unik og original bil i en verden fuld af kopier.