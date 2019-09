Endnu et kinesisk elbilmærke har kurs mod Danmark

Her præsenterer firmaet den produktionsklare M-Byte. Det er en model, som skal lanceres på de store europæiske markeder i 2021, hvorefter lande som Danmark følger, lyder det fra Oliver Strohbach, som er europæisk pressechef for Byton.

Der var et, der var to, og nu er der tre kinesiske elbils-firmaer, som er på vej til Danmark. Det seneste, som har meldt ud, er Byton, som viser flaget med en stand på IAA-messen i Frankfurt.

Byron M-Byte er en elektrisk SUV, der har en længde på 4,88 meter, en bredde på 2,20 meter og en højde på 1,67 meter. Firmaet har også vist et koncept for den sedanlignende K-Byte.Byton er et kinesisk funderet firma, som er skabt sammen med de internationale bilfolk, Carsten Breitfeld og Daniel Kirchert. Førstnævnte har en fortid hos BMW og var med i udviklingen af hybridbilen, i8. Han er nu stoppet hos Byton og er blevet chef for det hypede amerikanske elbilsfirma Faraday Future. Sidstnævnte har været chef for Nissan-selskabet Dongfeng Infinti China. Han sidder i dag i chefstolen hos Byton.

Ladekapaciteten er op til 150 kW, hvilket betyder, at Byton M kan lade op til 80 procent på 35 minutter. De to modeller klarer 0-100 kilometer i timen på 7,5 sekunder med baghjulstræk, mens tiden er 5,5 sekunder med firehjulstræk. Topfarten er 190 kilometer i timen for begge.

Modellen kommer i flere versioner. Hvor den mindste med baghjulstræk har et batteri på 71 kWh og en ydelse på 200 kW, hvilket svarer til 268 hk. Rækkevidden for den er 430 kilometer, som Byton opgiver efter den gamle NEDC-skala, så træk cirka 20 procent og regn med omkring 346 kilometer efter den nye og mere retvisende WLTP-skala - med alle forbehold.

Byton M-Byte byder også på mulighed for at styre instrumenterne med blandt andet gestikulering, ligesom den har ansigtsgenkendelse. Sæderne kan tillige roteres 10 grader for at give mere fleksibilitet i kabinen.

Danmark er vigtig

Byton har meldt ud, at prisen starter fra 45.000 euro, eller 338.000 kroner uden danske afgifter, og ifølge tyske Autobild har 55.000 interesserede på verdensplan allerede lavet en forhåndsreservation. Firmaet lægger ud med 12 kernemarkeder i Europa, hvor Skandinavien er et af disse. Debuten sker dog på de helt store markeder, og tempoet afhænger af, hvordan det går med de første biler, som i løbet af kort tid lanceres i Kina. Men når der er komme gang i hjulene, skal Danmark også dækkes ind.

- Danmark, Holland og Norge er vigtige for os. Vi kan mærke, at der er en stor interesse for elbiler her, siger Oliver Strohbach, som peger på, at der over en kam er mange unge, som har lavet forhåndsreservationer.

Det er planen at sælge bilerne gennem enkelte "flagship"-stores og så have servicepartnere i de enkelte lande. En anden mulighed er at sælge bilerne over nettet, hvor der så vil være mulighed for prøvekørsler bestemte steder. Distributionen kan dog også ske lettere.

- Vores biler kommer med tog, når de transporteres fra Kina. Det betyder, at vi i princippet kan køre en togvogn med nye biler ind i en by og åbne en butik på stedet, siger Oliver Strohbach.