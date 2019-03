En af klassens bedste

Toyota Corolla er tilbage. Stationcaren ligner en bestseller med gennemtænkte løsninger og et touch af premium.

Toyota Corolla er et begreb inden for bilverdenen. Siden 1966 har navnet været synonymt med bundsolide biler. Ikke særligt sexede, men med en driftssikkerhed, der har betydet, at der er produceret næsten 46 millioner eksemplarer. Alene i Danmark er der indregistreret knap 198.000 Corollaer siden 1967. Corolla-feberen rasede for alvor i 1980'erne, hvor marts i 1986 toppede med over 1500 solgte Corollaer. På et tidspunkt begyndte salget dog at falde, og kloge hoveder hos Toyota opfandt navnet Auris. Corolla-navnet skulle udfases, og Auris skulle være det nye sort med mere appel til yngre kunder. Nu er der så kommet endnu klogere hoveder til, og fremover hedder bilen naturligvis Corolla over hele verden, igen.

Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid H3 Pris: 277.990 kroner.Forbrug: 20,0 km/l, WLTP.



CO2 pr. km: 113 g.



Motor: 1,8 benzin og elmotor.



Ydelse: 122 hk.



Nm: 142.



Topfart: 180 km/t.



0-100 km/t.: 11,1 sekunder.



Maks. påhængsvægt: 750 kg.



L/B/B: 465//179/144 cm.

Foto: www.sebastienmauroy.com Hybrid er vejen frem, mener man hos Toyota, der nu udvider programmet til at omfatte to forskellige hybridudgaver af samme model. Det fornuftige valg er den kendte 1,8-liters med 122 hk, der også findes i blandt andet CH-R og Prius. Alternativt fås en mere kraftfuld 2,0-liters med 180 hk. Foto: Toyota

Fornemmelse af kvalitet Efter to dage med Corolla er det svært ikke at blive positivt overrasket over den nye bil. Jeg skal ikke kommentere designet, for det er en svær størrelse, men fornemmelse af soliditet krydret med et element af premium efterlader indtrykket af en bil, der rammer markedet godt, hvis man vil have en Golf-klasse-stationcar med automatgear og masser af plads. Den nye Corolla er som stationcar nemlig lige så rummelig som den Toyota Avensis, der er udgået og om ikke så længe afløses af den store Camry-model. Officielt hedder stationcaren for Touring Sports, og den har seks centimeter mere akselafstand end den femdørs Corolla, der virker meget lille ved bagsædet. I andre lande leveres bil også som sedan, men den får vi ikke til landet. Over hele verden er Corolla først og fremmest en bil med hybrid-drift, men orker man ikke det, leveres bilen også med traditionel benzinmotor på 1,2 liter. Den forventes dog ikke at blive solgt i store tal herhjemme, og desværre kunne vi ikke prøve bilen ved præsentationen. Prisen ligger fra 217.990 kroner for en femdørs Corolla med 1,2-benzinmotor og 116 hk. Merprisen for en stationcar er 10.000 kroner. Toyota Corolla får danmarkspremiere i første weekend i april. Corolla kan også leveres med to forskellige hybridmotorer, og for begge gælder, at der er tale om en helt ny generation af teknikken, som Toyota har mestret de seneste 25 år. - Teknikken er så driftssikker, at batteriet kommer til at overleve selve bilen, forklarer den ansvarlige for Corolla på verdensplan, Yasushi Ueda. Den billigste hybridudgave af den nye Corolla kan fås fra 245.990 kroner i udstyrsudgaven H1. Samtidig er bilen berømmet for en driftssikkerhed, der synes næsten naturstridig, hvis man mærker på døre og greb på en 20 år gammel Corolla. Det opleves som ekstremt billigt, men det holder og holder længe efter, at en tysk Golf med detaljer, der opleves som solide og lækre, er blevet til en falmet bunke metalskrot. Som noget nyt bygges Corolla på samme platform over hele verden, og det kan godt få den ansvarlige for teknikken til at rynke panden en anelse i bekymring, for som han siger: - Går noget galt med Corolla, går det galt i rigtig mange biler. Vi har derfor intensiveret arbejdet med at minimere mulighederne for fejl. Det gælder både på ledelsesniveau og længere nede i produktionen, hvor vi fremover har bedre styr på rust, som vi har erfaret er et punkt, hvor der har været problemer, forklarer han. Desværre må Corolla ikke trække mere end 750 kg efter sig, så danskere med campingvogn må kigge et andet sted eller vælge versionen med 1,2-benzinmotor.

Priser på ny Toyota Corolla 1,2: Fra 217.990 kroner (T1-udstyr).1,2 Multidrive (CVT-gear): 272.990 kroner.



1,8 Hybrid: 245.990 kroner (T1-udstyr).



2,0 Hybrid: 322.990 kroner (T3-udstyr).



Touring Sports: + 10.000 kroner (stationcar).



Farvet tag: + 6000 kroner.



Dyreste version: H4 leveres kun med 2,0-liters motor. Pris: 429.990 kroner.

Interiøret er virkeligt godt bygget, og ikke mindst i udstyrsniveauet T3 eller H3 er der masser af lækre detaljer. Foto: Toyota

Godt dæmpet mod støj Mindste motor med hybrid er på 1,8 liter (122 hk), og den ventes at udgøre langt det meste af salget, da springet op til 2,0 liter (180 hk) er 45.000 kroner uanset udstyr. I praksis er der ikke den helt store forskel i oplevelsen af de to motorer, så længe man tager det med ro i Corolla, og det gør man, for den variabelt trinløse gearkasse indbyder ikke til, at man lægger speederen ned. Gør du det, ja, så springer omdrejningerne op, og accelerationen ledsages af en klassisk CVT-lyd. Sammenligner man med tidligere generationer, er støjen markant dæmpet, men jeg tror, at det er fraværet af skift, der gør, at mit øre ikke finder velbehag i lyden. Det virker på en eller anden mere naturligt, når du fornemmer gearskift som i en klassisk automatgearkasse i takt med, at farten øges. Omvendt må man også retfærdigvis sige, at ved helt dovne accelerationer fungerer CVT'en fint og støjsvagt i samspil med batteriet. Corolla er en helt ny konstruktion, og interiøret er blevet ændret, præcis som det er tilfældet med den nye Toyota RAV4. Dermed er ligheden med den tidligere Auris stort set forsvundet. Det samme gælder den lille joystick-gearvælger, der var i Auris hybrid. I stedet har Toyota valgt en stor solid gearvælger, der mere signalerer sport. Dermed er det slut med drive-by-wire, der betyder, at bilen automatisk går i P, når du slukker motoren. Fremover skal du selv skubbe vælgeren i P, inden du slukker en Corolla Hybrid. Vi savner også Apple Carplay. Indtil videre fås det til den lille Aygo, men ikke til de øvrige Toyota-modeller. Det forventes dog at blive introduceret på et senere tidspunkt, oplyser importøren.

På den praktiske front disker Corolla stationcar op med et bagagerum, som kan kapere pæne 598 liter mod 530 liter i forgængeren. Den er dog ikke på niveau med for eksempel VW Golf, der klarer 605 liter. Foto: Toyota

Undervognen rammer fint Allerede fra første meter i den nye Corolla mærker man, at tyngdepunktet er lavt i bilen, og for det meste leverer undervognen et godt kompromis mellem komfort og kontrol med bilen. Styringen er en anelse ufølsom i det øjeblik, du vil foretage et drej ind i en kurve, men ellers præcis nok, selv om der ikke er meget information til dig op gennem rattet. Grundlæggende er komforten god, og en Corolla skal heller ikke være en sportslig bil i stil med en Ford Focus, og det forsøger den heller ikke på. At dømme efter det første møde med undervognen lægger Corolla sig mellem en ultra-komfortabel Golf med et godt stykke op til en uhyggeligt velkørende og vanedannende Ford Focus. I realiteten er der tale om to forskellige biler målt på plads og udstråling. Den femdørs formår ikke rigtigt at overbevise mig om Corolla-kvaliteterne, mens stationcar-versionen byder på god plads og fine løsninger i bagageafdelingen. Her er materialerne lækre, og bunden er udformet som en løs enhed, der kan vendes. Den ene side er praktisk med vaskbar gummi og den anden med nærmest eksklusivt tæppestof. Hvis man vil, kan denne side udstyres med langsgående riller, der med gummibeklædning mindsker eksempelvis en kufferts tendens til at rutsje rundt. Under gulvet er et stort rundt rum, der ligeledes er foret med pæn beklædning. Hvis du vil, kan et klassisk reservehjul bo her. Endelig er selve afdækningen af rummet meget funktionelt og gedigent udført. Avisen var inviteret til Mallorca af Toyota

Foto: www.sebastienmauroy.com Foto: Toyota

Foto: www.sebastienmauroy.com Foto: Toyota