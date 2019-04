En Porsche 911 skal være tro mod forhistorien

Det er masser af udfordringer i at udvikle en klassisk bilmodel som Porsche 911, der skal ligne ophavet, men samtidig pege frem. Vi går bag om design og teknik.

Det er ikke let at genskabe et ikon som Porsche 911 for ottende gang. Modellen skal være genkendelig og så alligevel helt ny. Alligevel er det lykkedes for Porsches designere, med hof-designer Michael Mauer i spidsen og en hærskare af ingeniører. at kreere en ny 911'er, der er tro mod det klassiske design, men alligevel skubber både formsprog og teknologi fremad. Vi møder nogle af folkene bag, da Porsche har international premiere og testkørsler af den nye generation af 911 Carrera S i spanske Valencia. På designfronten er målsætningen klar, lyder det fra Thomas Brandl, der som chef for udviklingen af boxermotorer hos Porsche har stået i spidsen for den sekscylindrede 3,0 liters boxermotor, der debuterede i syvende generation af 911, hvor mærket gjorde op med sugemotorer og gik over til turboladede boxere. Den er nu blevet videreudviklet i den nye model med blandt andet større turboladere, så den nu yder 450 hk i grundmodellen, Carrera S. Han peger på, at 911'eren skal være autentisk uden at være retro.

Porsche 911 - type 992 Model: Ottende generation af modellen, der havde premiere i 1963.Designer: Michael Mauer



De først lancerede modeller: 911 Carrera S og Carrera 4S med bag og firehjulstræk.



Motor: Sekscylindret turboladet boxermotor på 3,0 liter med 450 hk.



Pris fra: 2.349.417 kr.

Interiøret har med det lodretstående armatur klare tråde til modellerne fra 1970?erne. Den barbermaskine-lignende gearstang har delt vandene. Foto: Porsche

Detaljerne tæller Opgaven var nemlig stor, da den nyeste generation af Porsche 911 skulle skabes. Sportsvognen med rødder tilbage til 1963 har et design-DNA, der er lige så stærkt som Habanero chili. - Ved første kig på linjerne er det en 911'er som alle de andre. Men der er så mange detaljer, som er ændret. Det er den store forskel, og det er nøglen til at forstå bilen, siger Thomas Brandl og uddyber: - Tanken er at gå tilbage til rødderne uden at lave en retrobil. Det kan man gøre ved at tage nogle af de klassiske styling-elementer fra gamle dage. Han peger på, at en 911 skal have tre helt centrale grundlinjer: - Det er hoftelinjen med skuldrene af bagskærme, som blevet bredere i den nye model, den rundede taglinje og de runde forlygter," siger han og fortsætter: - Den nye model er kendetegnet ved enkle ubrudte linjer. Det gælder f.eks. også bagenden, hvor udstødning, kølesystem og bagspoiler er mere integrerede. I den nye generation, som internt hedder 992, er designerne også gået tilbage til en frontklap med en firkantet afslutning ned mod forkofangeren, mens det røde LED-lygtebånd agterude med "Porsche"-navnet er hentet fra de modeller, der kom i 1970'erne. Det samme gælder grundlinjerne i det kantede instrumentbord, der selvfølgelig har en rund omdrejningstæller.

Bagspoileren, der kører op ved 60-65 km/t, er blevet mere integreret i karrosseriet, mens de røde LED-lygtebånd har tråde til modellerne fra 1970?erne. Bemærk de enormt brede bagskærme, som dækker over hjul på 22 tommer. Foto: Frank Ratering

Sensibel konstruktion Her er designet dog peppet op med moderne elementer som de udvendige dørhåndtag, der elektrisk glider ind i karosseriet, mens den kantede indvendige gearvælger, som ligner en Braun barbermaskine, også er i hightech-afdelingen sammen med den digitale instrumentering og en fladt liggende storskærm på 10,9 tommer. - Det er noget, som har delt vandene, og vi har haft mange varianter af gearstangen oppe og vende. Nogle vil elske den, andre vil hade den. I og med at vi ikke har en rent mekanisk gearkasse længere, men nu har en PDK-gearkasse, som fungerer med "Shift by Wire, har vi haft mere frie hænder til designet. Men vi har heller ikke villet eksperimentere for meget. Man skal stadig kunne se og mærke, at det er en gearstang, siger han. Motor og teknologien har også skullet indpasses, hvor undervognen med mere avancerede adaptive støddæmpere, skulle tænkes ind. Men ikke mindst en større motor. - Udfordringen går ud på at imødekomme nye miljøkrav og på samme tid hæve ydelsen og antallet af hk, forklarer Thomas Brandl. Det kræver blandt andet større kølesystem, hvor det har givet udfordringer at få kølerørene tilpasset gennem kardantunnelen, som også rummer gearkassen, og ud til motoren agterude. - Samtidig er det meget sensibelt, når vi har en bil med motoren liggende på bagakslen. Men vi har efterhånden meget erfaring i at arbejde med dette, siger Thomas Brandl. Desuden har der været arbejdet med at integrere to hjulstørrelser i bilen, der har 20 tommer hjul foran og 22 tommer hjul bagude. Det er en konstruktion, som hænger sammen med det nye "Wet Control system", som giver bedre stabilitet i regnvejr, og hvor de to hjul og dækstørrelser med til at give større stabilitet.