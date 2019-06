Elektrisk Hyundai Ioniq får længere rækkevidde

Den eldrevne femdørs Hyundai Ioniq Electric får et facelift, som betyder lidt stærkere motor og en rækkevidde, som vokser og nu reelt er lige under 300 km.

Flere kræfter, længere rækkevidde og nye opkoblings- og sikkerhedsfunktioner samt et opgraderet interiør. Det er nogle af de mest markante ændringer, når den elektriske version af Hyundai Ioniq nu får et facelift efter et par år på banen.

Mest markant er, at batteripakken i Ioniq electric øges fra 28 kWt til 38,2 kWt, mens effekten hæves, så elmotoren nu yder 136 hk mod tidligere 120 hk. Det, som de fleste har øje for, er dog rækkevidden. Den er i dag 280 km efter den gamle NEDC-norm, men dog reelt tættere på 200 km i virkeligheden, hvilket ligger langt under dagens standard. Den stiger nu til 294 km efter den nye mere retvisende WLTP-norm. Til sammenligning klarer koncernfætteren Kia e-Niro 289 km med en batteri-pakke, som er i samme størrelsesorden. Kia e-Niro kan dog også byde på en større batteripakke på 64 kWt, der giver en rækkevidde på 455 km. Det er uvist, om Ioniq Electric kan opgraderes yderligere.