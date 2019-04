Din nye bil er en lang proces

Der går i runde tal fire år, fra idé til en ny bil er klar til at rulle af samlebåndet. Vi tog et kig bag de ellers lukkede døre hos Nissan Design Center i London.

Anledningen er, at Nissan gerne vil løfte lidt af sløret for, hvordan en moderne bil bliver til, og derfor får vi lov at komme lidt tættere på processen i Rotunda, som bygningen kaldes, der huser Nissan Design Center i London.

Den nye lille SUV er endnu ikke på gaden, da det tager omkring fire år at finde ud af, hvordan den skal se ud ned til mindste detalje. Fra måden, bagklappen bliver hængslet på, til den farve, de forskellige udstyrsvarianter skal have. Det er i grove træk den historie, vi har med ud fra Nissan Design Center i London, som vi besøgte forleden.

Vi har brug for en ny og mindre SUV, for sådan en har alle konkurrenterne. Nogenlunde sådan kan en samtale have lydt på toppen af de lange direktionsgange hos Nissan for et par år siden.

Der konkurreres internt

Når det tænkte eksempel med en lille ny SUV er besluttet, går Nissans designcenter i sving med at være kreativt. De tænker store tanker, og her i London lader de sig inspirere af kunst, musik og det mylder af forskelligartede mennesker, der hver dag som små energiske myrer fylder gaderne med liv.

Foruden designcentret her i London har man tilsvarende centre for design i Silicon Valley og San Diego, og alle konkurrerer mod hinanden. Det foregår helt bogstaveligt ved, at alle centre får den samme opgave og et vist tidsrum til at effektuere opgaven.

Når konkurrencen om en ny model er afsluttet, går udvælgelsen i gang, og her bliver de færdige modeller vist for Nissans topledelse. Herefter træffes den afgørende beslutning om, hvilket design der skal gå videre. De tabende designs køres herefter til opmagasinering, og hele produktionen skal herefter gøres klar til at matche den vindende bil. Her begynder ingeniørernes arbejde, og den slags tager lang tid.

- Vi forsøger på bedste vis at omsætte designernes ønsker til detaljer, som vi kan sige god for. Både i forhold til sikkerhed og belastning, og om det kan produceres på rationel vis. Det er et puslespil, og der er hundredvis af ingeniører involveret ned i alle detaljer, forklarer chefingeniør Andy Leicester.